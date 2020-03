ACCADDE OGGI 8 marzo

1639 – Sul Charles River di Boston avviene il primo avvistamento di UFO in Nord America

1917 – A Pietrogrado (poi Pietroburgo, poi Leningrado, poi San Pietroburgo) in Russia scendono in piazza gli operai delle Officine Putilov, che, insieme con altri lavoratori, proclamano lo sciopero generale. Inizia così la “Rivoluzione di febbraio”.

1918- Si registra il primo caso di influenza spagnola, la più grave forma di pandemia della storia dell’umanità. Tra il 1918 e il 1919 uccide 50 milioni di persone nel mondo più di quante ne abbia uccise la Grande Guerra.

1922 – Si organizza in Italia la prima Giornata della Donna, già proclamata in altri paesi nel 1909: sarà festeggiata però la domenica 12 marzo.

1934 – In Giappone muore il cane Hachiko, diventato simbolo di fedeltà perché per 10 anni dopo la morte del padrone lo ha atteso tutti i giorni alla stazione dove prendeva il treno per andare al lavoro.

1950 – Il generale Vorosilov annuncia che l’Unione Sovietica ha sviluppato la bomba atomica.

1957- Viene riaperto il Canale di Suez chiuso nel giugno 1956 a causa di un conflitto armato tra l’Egitto da una parte e Inghilterra, Francia e Israele dall’altra.

1971- Per la boxe è l’incontro del secolo. Al Madison Square Garden di New York, Joe Frazier sconfigge Muhammad al-Ali (come si è fatto chiamare Cassius Clay)e conserva lo scettro di campione del mondo dei pesi massimi.

1972- Ventimila donne manifestano a Roma a piazza Campo de’ Fiori, in occasione della “Festa della donna”. Gridano slogan fino ad allora inconsueti, esigono di gestire liberamente il loro corpo e la scelta della maternità. In comune hanno la necessità di un cambiamento radicale che le liberi dagli schemi rigidi di mogli, di madri, di figlie. La manifestazione resta una momento fondamentale della storia del femminismo in Italia.

1975 –Viene approvata in Italia la legge che porta la maggiore età da 21 a 18 anni: entrerà in vigore il 10 marzo.

1977 – L’italiano Emilio Colombo viene designato presidente del Parlamento europeo.

1983- Il presidente statunitense Ronald Reagan definisce l’Unione Sovietica l’impero del male. Lo fa parlando a Orlando in un discorso davanti all’Associazione Evangelica Nazionale.

1999- Muore a 84 anni Joe Di Maggio, mito del baseball americano. Per quasi due decenni battitore degli Yankees di New York è considerato una gloria patria: l’eroe nazionale dello sport nazionale per eccellenza. Figlio di siciliani immigrati inizia a giocare nel 1932.

2000- Muore a soli 43 anni Marcella De Palma giornalista e conduttrice televisiva. Inizia a lavorare in Rai nel 1978. Nata e cresciuta professionalmente nel programma Mixer con Giovanni Minoli, racconta storie di disagi e povertà.

2010 – 35 pirati vengono catturati al largo della costa della Somalia dalla Marina francese.

2012 – Con nuovi sonar viene tracciata una mappa precisa del Titanic, affondato cento anni prima.