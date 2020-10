ACCADDE OGGI 3 ottobre

1187 – Il feroce Saladino prende possesso di Gerusalemme dopo averla conquistata sconfiggendo i Crociati.

1226 – Alla Porziuncola muore il frate Francesco D’Assisi.

1839 – Viene inaugurata da Re Ferdinando II la ferrovia Napoli-Portici, la prima in Italia. Il convoglio, che si compone di 8 vagoni, compie il percorso di 7 km e 250 metri in 9 minuti e mezzo.

1863- Il presidente degli Stati uniti d’America Abramo Lincoln designa l’ultimo giovedì di Novembre, come Giornata del ringraziamento. Il Thanksgiving Day viene fissato nel calendario americano al termine della guerra civile.

1935- Sono le 5 del mattino. Dall’Eritrea, centodiecimila soldati italiani, guidati dal generale De Bono, varcano il confine e invadono l’Etiopia. È l’inizio di una guerra annunciata il giorno precedente da Benito Mussolini. Una guerra che porterà l’Italia, paese aggressore, ad essere sanzionato0 dal consiglio della Società delle Nazioni il 18 novembre successivo.

1977 – In India la ex premier Indira Ghandi viene arrestata per corruzione.

1990- Germania Est e Germania Ovest vengono riunificate dopo quarantacinque anni di separazione e dopo la caduta del muro di Berlino, eretto nel 1961 per dividere la città in zona est controllata dall’Unione Sovietica e zona ovest controllata da Usa, Gran Bretagna e Francia. Helmut Kohl viene considerato il principale artefice politico di questo storico risultato.

1993- A Sarajevo un cecchino uccide Gabriele Moreno Locatelli, religioso e pacifista che sta attraversando, con 4 compagni, il ponte di Vrbanja in un’azione simbolica di pace. Locatelli, entrato nell’associazione pacifista Beati i Costruttori di Pace, si era recato nella ex Jugoslavia per manifestare a favore di una soluzione pacifica della guerra civile fra le etnie bosniaca e serba.

1995- Si apre a Roma il processo alla banda della Magliana. Alla sbarra ci sono 98 persone accusate di aver fatto parte o di essere state strettamente legate alla famigerata organizzazione criminale che ha controllato la maggior parte delle attività illecite nella capitale fino a metà degli anni Ottanta. È il primo grande processo ai delitti commessi dalla banda. Tra gli imputati Maurizio Abbatino, considerato il capo indiscusso della banda e poi pentito, e il cassiere dell’organizzazione, Enrico Nicoletti.

2003 – Approvata in Italia la norma che prevede il pensionamento con 40 anni di contributi e tra 60-65 anni di età.

2011 – Helle Thorning-Schmidt è la prima donna ad essere eletta capo del governo in Danimarca.