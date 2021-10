ACCADDE OGGI 27 ottobre

1492- Cristoforo Colombo raggiunge l’isola di Cuba attribuendole il nome di Juana, in onore del figlio della regina Isabella di Castiglia.

1904. Viene inaugurata la metropolitana di New York, la prima al mondo.

1954 – Esordio in tv di Disneyland, il programma realizzato dal disegnatore Walt Disney

1962- Precipita a Bascapè, in provincia di Pavia, il volo aereo proveniente da Catania e diretto a Linate. A bordo il presidente dell’Eni Enrico Mattei, il pilota Irnerio Bertuzzi, e il giornalista americano William Mc Hale. La sua morte resterà un mistero: le autorità giudiziarie non hanno stabilito se sia trattato di incidente o di attentato.

1978- Il presidente egiziano Anwar al-Sadat e il primo ministro di Israele Menachem Begin vengono insigniti del premio Nobel per la pace. L’accademia li premia per il loro contributo agli accordi di pace in Medio Oriente e tra Egitto ed Israele, siglati a Camp David il 17 settembre 1978.

1979 – Arrestato di nuovo e ricondotto in Italia dalle autorità svizzere Lorenzo Bozano per il sequestro e l’uccisione di Milena Sutter, la figlia tredicenne dell’industriale svizzero naturalizzato italiano Arturo Sitter, rapita a Genova il 6 maggio del 1971.

1984 – Viene segnata la scomparsa in Polonia di padre Jerzy Popieluzko. Si scoprirà poi che è stato rapito e assassinato da tre funzionari del ministero dell’Interno polacco. Verrà beatificato come martire della Chiesa nel 2010 da papa Benedetto XVI.

1990- Muore Ugo Tognazzi, protagonista della grande stagione cinematografica della commedia all’italiana. Nato a Cremona il 23 marzo 1922, imitando Totò in un dopolavoro ferroviario vince la timidezza e diventa uno dei protagonisti dello spettacolo italiano. Nel corso della carriera recita in 150 film, gira 5 pellicole come regista e vince 3 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento e una Palma d’Oro a Cannes come miglior attoreprotagonista per “La tragedia di un uomo ridicolo” di Bertolucci. Lavora con tutti i grandi del cinema italiano. In coppia con Raimondo Vianello.

1990 – Muore a Barcellona il musicista del mambo e direttore d’orchestra Xavier Cugat.

1991- E’ da poco iniziato il nuovo giorno quando un incendio distrugge il teatro Petruzzelli di Bari. Poche ore prima era andata in scena la Norma di Bellini con le ultime note che avevano accompagnato sul rogo Norma e Pollione. Per l’incendio, dopo sedici anni di inchieste e processi, sono condannati in via definitiva Giuseppe Mesto e Francesco Lepore. La riapertura del teatro avviene a diciotto anni dal rogo, sulle note della Nona Sinfonia di Beethoven.

1995. Viene condannato in contumacia per corruzione Bettino Craxi, ex presidente del Consiglio e segretario del Partito socialista.

2002. Viene eletto presidente del Brasile Lula da Silva, ex operaio metalmeccanico e sindacalista.

2007. Nella Coppa del mondo di sci a Solden l’italiana Denise Karbon vince la gara di slalom gigante femminile.

2011 – Ricercatori inglesi annunciano una nuova terapia per il trattamento della coroidermia retinica, un’affezione che comporta la progressiva degenerazione dell’epitelio pigmentato retinico.

2013 – Muore all’età di 72 anni a Southampton Lou Reed. Il cantante statunitense era stato sottoposto ad un trapianto di fegato.

2016 – Una nuova forte scossa tellurica viene avvertita alle ore 1,42 in Val Nerina a Castelsantangelo sul Nera dopo le due scosse avvertite la sera precedente anche a Ussita.