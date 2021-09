ACCADDE OGGI 25 settembre

1493. Salpa da Cadice in Spagna Cristoforo Colombo per il suo secondo viaggio verso occidente. La spedizione è composta da 17 navi e 1200 uomini di equipaggio.

1956. Viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia tra la Scozia e il Canada, che ha richiesto un investimento di 120 milioni di sterline e tre anni di lavoro.

1979. A Palermo vengono uccisi in un agguato mafioso il giudice Cesare Terranova, che è alla guida dell’auto, e la guardia del corpo, il maresciallo Lenin Mancuso, che gli siede accanto.

1990. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu (con il solo cito contrario di Cuba) decide l’embargo contro l’Iraq. Il presidente iracheno Saddam Hussein avverte gli Stati Uniti attaccheranno il suo paese daranno il via a una guerra con conseguenze disastrose. Ed è ciò che accadrà e tuttora sta accadendo.

1991. Muore nel carcere di Lione Klaus Barbie l’ufficiale tedesco noto “il boia di Lione”. Comandante della Gestapo durante l`occupazione nazista della Francia, aveva ordinato la deportazione di centinaia di ebrei e la tortura ed eliminazione fisica di molti partigiani francesi.

2003. In Nigeria Amina Lawal, condannata a morte mediante lapidazione per adulterio, viene assolta dalla Corte d’appello dopo che in suo favore si erano mobilitati associazionismi diritti umanitari e mezzi d’informazione di tutto il mondo.

2005. La ventottenne vicentina Anna De Toni debutta come prima donna italiana arbitro di calcio professionistico maschile dirigendo a Bolzano la partita Sudtirol-Lecco di serie C2.

2018 – L’azienda di moda dello stilista americano Michael Kors acquisisce il marchio italiano Versace dello stilista Gianni Versace. L’operazione è valutata finanziariamente 2,1 miliardi di dollari.