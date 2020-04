ACCADDE OGGI 25 aprile

1595- Muore a Roma Torquato Tasso, considerato uno dei più grandi letterati italiani del cinquecento. Nato a Sorrento, durante l’infanzia e la prima giovinezza si sposta da una città all’altra della penisola.

1792- Per la prima volta nella storia è utilizzata la ghigliottina. A Parigi viene decapitato il bandito Nicolas Jacques Pelletier.

1911- Si suicida, in modo particolarmente cruento, lo scrittore Emilio Salgari. Nato a Verona nel 1862, a 20 anni pubblica il suo primo racconto, “I selvaggi della Papuasia”, in quattro puntate su un settimanale milanese.

1926- Alla Scala di Milano debutta in prima assoluta la ‘”Turandot” di Giacomo Puccini, diretta da Arturo Toscanini. A causa della morte improvvisa del maestro toscano, nel 1924, l’opera era stata completata da Franco Alfano.

1945- Il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia ordina l’insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti. A Milano arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le zone circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai liberata. In Germania, nel frattempo, l’esercito russo e quello americano si congiungono sulle rive dell’Elba.

1953- Francis Harry Compton Crick e James Dewey Watson pubblicano sulla rivista ‘”Nature” la scoperta della struttura a doppia elica del Dna.

1974 – “Rivoluzione dei garofani” in Portogallo: militari dell’area progressista abbattono il potere dispotico di Marcelo Caetano, ereditato dal dittatore Antonio Salazar.

1995 – Muore in California all’età di 83 anni l’attrice Ginger Rogers .

2000 – Viene formato il nuovo governo italiano presieduto da Giuliano Amato.

2001 – Muore sulla pista di Lausitzring in Germania il pilota italiano Michele Alboreto: stava collaudando la nuova AudiR8 in vista della 24 ore di Le Mans.

2002 – L’astronauta italiano Roberto Vittori partecipa alla spedizione spaziale internazionale sulla Soyuz TM-34 partita da cosmodromo di Baikonur.

2007 – L’italiano Davide Rebellin vince la Freccia Vallone di ciclismo.