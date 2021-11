ACCADDE OGGI 23 novembre

1889 – Al Palais Royal Saloon di San Francisco viene messo in funzione il primo esemplare di juke-box.

1936- Negli Stati Uniti d’America esce il primo numero di ‘’Life’’. Antesignano dei settimanali basati sul fotogiornalismo, è fondato da Henry Robinson Luce. Che raccomanda ai suoi redattori di seguire una sola regola per raccontare la vita: “Osservare il volto dei poveri e i gesti dei potenti”.

1980- Una scossa sismica di magnitudo 6,9 devasta diverse zone tra la Campania e la Basilicata. Il terremoto dell’Irpinia provoca danni ingentissimi soprattutto nell’area del Vulture. Numerosi paesi distrutti; i morti saranno quasi 3.000.

1985– Un Boeing 737 della Egyptair in volo da Atene al Cairo è dirottato sulla Valletta nell’isola di Malta. Il 24 novembre i terroristi uccidono 6 passeggeri. I reparti speciali egiziani attaccano. I dirottatori lanciano bombe a mano contro gli ostaggi provocando 59 morti e 26 feriti.

1903 – Debutto di Enrico Caruso negli Usa al Metropolitan di New York con il “Rigoletto“.

1971 – La Cina Popolare viene ammessa a far parte per la prima volta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

1973 – La Corte Costituzionale decreta la piena legittimità in Italia della legge sul divorzio.

1995 – Muore a Beverly Hills in California il regista Louis Malle, che aveva ricevuto l’Oscar per il documentario “Il mondo del silenzio“.

1996- Un Boeing 767 della Ethiopian Airlines precipita durante un tentativo di ammaraggio d’emergenza a seguito di un dirottamento. Il disastro avviene nell’arcipelago delle Comore. Nell’incidente muoiono 125 persone. Si tratta di una delle più gravi tragedie nella storia dell’aviazione.

2002– Nigeria: Kaduna, sede del concorso di “Miss Mondo”, teatro di una tragedia. Militanti islamici – offesi per “l’esibizione del nudo” e per un articolo apparso su un giornale locale, in cui si diceva che il profeta Maometto avrebbe sposato volentieri una delle miss – mettono a ferro e fuoco la città causando la morte di oltre 100 persone. Dalla Nigeria il concorso si trasferisce a Londra. Nelle zone settentrionali del paese africano proseguono gli scontri, che costeranno la vita a 215 persone.

2006- Muore l’attore francese Philippe Noiret. Cinquant’ anni di carriera e centotrenta film, Noiret e’ l’operatore Alfredo che trasmette al piccolo sognatore Cascio i segreti di celluloide del “Nuovo cinema Paradiso”.

2014 – Dal cosmodromo di Baikonur parte la stazione spaziale Soyuz con a bordo un equipaggio internazionale di cui fa parte Samantha Cristoforetti, prima donna astronauta italiana.