ACCADDE OGGI 4 febbraio

1789 – George Washington, ex comandante in campo dell’esercito continentale della Virginia, viene eletto primo presidente degli Stati Uniti.

1856- L’anatomista Herman Schaafhausen annuncia il ritrovamento nella valle Neander, vicino Dusseldorf, di resti di un uomo estinto circa 30.000 anni fa. Nel 2000, nuovi scavi e nuovi ritrovamenti di frammenti ossei, rinvenuti nella medesima località, hanno scatenato un piccolo giallo: l’uomo, conosciuto come “l’uomo di Neanderthal”, potrebbe essere, in realtà, una donna.

1924- Si chiude a Chamonix, nell’Alta Savoia, la prima edizione delle Olimpiadi invernali. In questa prima edizione, per un clamoroso errore dei giudici, il terzo classificato viene privato della medaglia di bronzo attribuita erroneamente ad un altro atleta.

1945- Inizia la Conferenza di Yalta, vertice voluto, durante la seconda Guerra Mondiale, da Roosevelt, Churchill e Stalin. Nel corso di sette giorni di incontri, i tre leader discutono il futuro assetto dell’Europa. Viene deciso lo smembramento della Germania, divisa in zone di occupazione.

1975- A Lallio, un paese del bergamasco, è liberato Saverio Garonzi, il presidente del Verona Calcio. Garonzi è ritrovato ammanettato e imbavagliato in una Fiat 500. Era stato rapito, nella centralissima piazza Vittorio Veneto di Verona, due settimane prima, il 20 gennaio.

1975- Muore a Los Angeles, a 67 anni, Louis Jordan, saxofonista contralto. Alcuni brani di Jordan hanno grandissima fortuna negli anni ’40.

2004 – Lo studente ventenne Mark Zuckerberg fonda un servizio internet per censire la popolazione universitaria cui dà il nome “The Facebook”.

2005- L’Organizzazione della Jihad islamica rapisce la giornalista Giuliana Sgrena. L’inviata in Iraq per il quotidiano “il Manifesto’’ trascorrerà in prigionia un mese, durante il quale in Italia e in tutta Europa, governi e società civile si mobilitano, manifestando per la sua liberazione.

2013 – All’Università di Leicester viene annunciato che durante scavi archeologici in città è stato riportato alla luce uno scheletro che dall’esame del Dna risulterebbe essere quello di re Riccardo III.