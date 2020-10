ACCADDE OGGI 20 ottobre

1808- Gioacchino Murat con le sue truppe, dopo avere sconfitto gli inglesi, prende possesso dell’isola di Capri.

1935- Dopo un anno di marcia durissima, per oltre 10 mila chilometri e attraverso 11 province, l’Armata Rossa cinese guidata da Mao raggiunge lo Shaanxi, stabilendo a Yan’an il quartier generale del Partito comunista cinese. Termina così la Lunga Marcia.

1947- Negli Stati Uniti, la Commissione per le attività anti-americane inizia la sua caccia alle streghe nell’ambiente di Hollywood. L’accusa è di appartenenza al partito comunista. Tra i primi a denunciare molti autori e registi è Walt Disney. Tra le vittima illustri della commissione vi è anche Charlie Chaplin.

1968- L’ex first lady degli Stati Uniti Jacqueline Kennedy sposa l’armatore greco Aristotele Onassis già compagno della famosa cantante lirica Maria Callas. La lussuosa cerimonia nuziale viene celebrata con rito greco-ortodosso a Skorpios, isola di proprietà del magnate.

1944- Muore l’attore Burt Lancaster, grande interprete del principe Fabrizio ne “Il Gattopardo“, diretto da Luchino Visconti. In Italia lavorerà ancora in “Novecento”, di Bernardo Bertolucci, dove interpreta un proprietario terriero durante gli anni del fascismo.

1965. I Beatles ricevono il “Disco d’oro” per il primo milione di copie vendute di “Yesterday”.

1999. Viene istituito in Italia il sevizio militare femminile volontario.

2008- Muore Vittorio Foa. Nel corso della sua lunga vita, Foa partecipa da protagonista ai momenti più importanti della storia del movimento operaio e della sinistra italiana. Dagli esordi in Giustizia e Libertà negli anni trenta, alla Resistenza, dalla Costituente alla militanza nel Partito socialista italiano e in quello di Unità Proletaria. Vicino al Pci, come indipendente, Foa è attivo anche nel sindacato. Nel 1948 entra nella FIOM nazionale, e nel 1955 ne viene eletto segretario.

2011. Viene ucciso a Sirte il 69enne dittatore libico Muammar Gheddafi, che era salito al potere all’età di 27 anni nel 1969 con un colpo di stato che aveva rovesciato la monarchia.

2011. Fine della lotta armata dell’Eta in Spagna, l’organizzazione separatista autrice di una lunga serie di attentati a sostegno dell’indipendenza dei Paesi Baschi.