ACCADDE OGGI 10 aprile

1890- Muore a Forlì Aurelio Saffi, patriota e politico italiano. Laureatosi in giurisprudenza, intraprende subito la carriera politica denunciando il malgoverno dello Stato Pontificio.

1912- Inizia dal porto di Southampton il viaggio inaugurale del transatlantico Titanic, diretto a New York con 2227 passeggeri a bordo. La nave, definita inaffondabile da costruttori e armatori, alle 23.40 del 14 aprile, urta un iceberg e s’inabissa.

1919- Viene assassinato Emiliano Zapata. Rivoluzionario messicano, Zapata intraprende la carriera politica nel 1909. Eletto sindaco della sua città, Anenecuilco, tenta di ridistribuire le terre locali per vie legali e istituzionali. Il tentativo fallisce e Zapata, nel 1910, passa alla lotta armata.

1926- Il dirigibile Norge parte dall’Italia per la spedizione che lo porterà a sorvolare, il 12 maggio 1926, il Polo Nord. Il Norge, dirigibile italiano costruito da Umberto Nobile e poi venduto all’Aero Club Norvegese, è il primo dirigibile a sorvolare il Polo Nord.

1954- Si spegne a Lione Auguste Marie Louis Nicholas Lumière, inventore, insieme al fratello Louis, del cinematografo. Inizia a lavorare come direttore presso l’impresa del padre fotografo.

1965- Povera e dimenticata, muore a Nizza, all’età di 97 anni, La Bella Otero, nome d’arte di Agustina Otero Iglesias. Ballerina e attrice è una protagonista della “Belle époque” parigina.

1970- Paul McCartney annuncia la sua uscita dai Beatles. A più di un anno dall’ultimo concerto e un mese prima dell’uscita dell’ultimo album, Let It Be, i Fab Four si dividono per sempre.

1978 – Le Brigate rosse fanno pervenire a Roma, Milano, Torino e Genova copie di un verbale del “processo” a cui hanno sottoposto l’onorevole Aldo Moro dopo il rapimento in via Fani a Roma.

1979 – Muore a Roma all’età di 67 anni il compositore Nino Rota, autore delle colonne sonore dei film di Federico Fellini “Amarcord” e “8 e mezzo” e vincitore nel 1975 del premio Oscar per la colonna sonora del film “Il padrino- parte II“.

1991 – Al largo del porto di Livorno scoppia un incendio sul traghetto della Moby Prince nella collisione con la petroliera “Abruzzo”: muoiono 140 persone. Si salva solo il passeggero Alessio Betrand, che evita le fiamme aggrappandosi al parapetto di poppa della nave.

2001 – Il film “La stanza del figlio” di Nanni Moretti vince il David di Donatello come migliore opera cinematografica dell’anno.

2005 – Valentino Rossi vince il Gran Premio di Spagna di motociclismo.

2006 – La coalizione di centrosinistra capeggiata da Romano Prodi vince le elezioni politiche in Italia. Alla Camera ottiene il 49,81% dei voti e 348 seggi contro il 49,74% della Casa delle Libertà capeggiata da Silvio Berlusconi, che ottiene solo 281 seggi a causa della legge elettorale maggioritaria. Invece al Senato la situazione è invertita: Berlusconi ottiene il 50,21% dei voti e 156 seggi, Prodi il 48,96% dei voti e 158 seggi.