ACCADDE OGGI 19 gennaio

1939. Le truppe naziste compiono l’invasione della Polonia per decisione di Adolf Hitler: è l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. 1960. Per le complicazioni sopraggiunte dopo la caduta, dieci giorni prima, in una botola del palcoscenico dell’Arena di Verona muore Mario Riva, il popolarissimo conduttore del programma tv “Il Musichiere”. 1968. […]