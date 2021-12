Standing ovation (accompagnata da un coro di “bis”) per Mattarella alla prima della Scala e applausi per Liliana Segre

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato salutato alla prima della Scala con una standing ovation (accompagnata da una ondata di “bis”, che suonava come un invito a lasciarsi rieleggere alla carica di capo dello Stato), quando è arrivato, accompagnato dalla figlia Laura, per assistere alla prima del Macbeth di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly ed è stato accolto dal sovrintendente Dominique Meyer, dal sindaco di Milano, Beppe Sala, dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal prefetto Renato Saccone. Tra i presenti anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro della Cultura, Dario Franceschini, con sua moglie Michela Di Biase. Una calorosa accoglienza è stata riservata anche alla senatrice a vita Liliana Segre (foto a destra), alla quale in molti hanno rivolto l’auspicio di essere eletta al Quirinale, quando a febbraiosi concluderà il settennato di Mattarella.