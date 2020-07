ACCADDE OGGI 17 luglio

1740. Il cardinale bolognese Prospero Lambertini viene eletto Papa. Sceglie di chiamarsi Benedetto XIV.

1821 – Gli Stati Uniti d’America prendono ufficialmente il controllo della Florida in base al trattato stipulato con la Spagna.

1902 – Willis Haviland Carrier, neolaureato in ingegneria, presenta il primo progetto di aria condizionata al mondo.

1928. Si spegne a Cavour, uno dei protagonisti della politica italiana del primo Novecento: Giovanni Giolitti. Fautore dell’allargamento della base democratica dello Stato liberale, ha indirizzato la sua azione politica verso lo sviluppo industriale, economico, sociale del paese.

1945. La Seconda Guerra Mondiale volge al termine. Nella Conferenza di Potsdam, le potenze vincitrici, rappresentate dal primo ministro britannico Winston Churchill, dal presidente degli Stati Uniti Harry Truman e dal capo dell’Unione sovietica Josef Stalin decidono la suddivisione della Germania in quattro zone di influenza, controllate da Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia.

1955 – Apre i battenti in California il parco di divertimenti Disneyland.

1960. L’italiano Gastone Nencini vince il Tour de France.

1975 – Le navicelle spaziali Apollo (Usa) e Soyuz (Unione Sovietica) si agganciano in orbita intorno alla Terra. E’ il primo esperimento congiunto tra i due paesi suggellato dalla stretta di mano tra gli astronauti Stafford (per gli Usa) e Leonov (per l’Urss).

1976 – Prendono in via in Italia le prime trasmissioni televisive a colori con le riprese della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Montreal.

1979 – Eletto il primo presidente del Parlamento Europeo: è la francese Simone Veil.

1994 – Nella finale dei campionati mondiali di calcio a Los Angeles l’Italia viene sconfitta dal Brasile, che li vince per la quarta volta.

1996. Esplode sull’ Oceano Atlantico il Boeing 747 Twa, decollato dall’aeroporto “JFK“ di New York , in direzione di Parigi. Un incidente causato molto probabilmente da un’esplosione nel serbatoio centrale di benzina. Muoiono tutti i 230 passeggeri.

2000 – Muore in Spagna, nel giorno del suo 88° compleanno, il pittore e scultore italiano Aligi Sassu.

2004 – Muore a Milano Romeo Invernizzi. Con il fratello Remo aveva inventato il “formaggino“, che aveva dato alla loro azienda casearia notorietà internazionale.

2012 – La prima ingegnere informatica donna assunta da Google, Marissa Mayer, 37 ani, passa a Yahoo con l’incarico di amministratore delegato con un compenso di 117 milioni di dollari in 5 anni.