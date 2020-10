ACCADDE OGGI 13 ottobre

0054 – L’imperatore romano Claudio muore avvelenato con un piatto di funghi per mano di Lucusta, su ordine della moglie Agrippina.

1307- Tutti i Cavalieri dell’Ordine dei templari vengono arrestati simultaneamente in Francia su ordine del re, Filippo il Bello, con l’accusa di eresia. L’Ordine, fondato subito dopo le crociate, è divenuto nei secoli ricchissimo e potente e rappresenta una spina nel fianco sia per il re sia per il papa Clemente V.

1815 – Fucilato a Pizzo Calabro il generale francese Gioacchino Murat, che era stato nominato da Napoleone re di Napoli, ma aveva perso il trono il 2 maggio con la battaglia di Tolentino.

1820- A Milano viene arrestato lo scrittore e drammaturgo Silvio Pellico. L’accusa è di affiliazione alla carboneria. Condannato a morte dagli austriaci, la pena gli viene in seguito commutata a 15 anni di carcere, poi ridotti a 10. Nel carcere-fortezza dello Spielberg scrive ‘’Le mie prigioni’’.

1962 – Va in scena a Broadway “Chi ha paura di Virginia Woolf” di Edward Albee. A causa della durata (tre ore) la commedia viene interpretata da due cast diversi: uno il pomeriggio e uno la sera.

1972- Un Fokker Fairchild FH-227D della Fuerza Aerea Uruguayana in volo per Santiago del Cile si schianta su un roccione delle Ande, perdendo un’ala e, successivamente, l’altra. Delle quarantacinque persone a bordo, diciotto muoiono nel disastro. In undici perdono la vita successivamente per il freddo, gli stenti e le ferite. Dopo settimane di stenti, in cui i sedici superstiti si cibano dei corpi dei compagni, due dei sopravvissuti, Roberto Canessa e Ferando Parrado, attraversano a piedi le Ande per cercare i soccorsi, che arrivano dopo 72 giorni dalla tragedia. Ormai nel Paese si erano completamente perse le speranze di ritrovare qualche sopravvissuto.

1983 – A Chicago viene lanciata la prima rete di telefonia cellulare: Ameritech Mobile Communications. Il suo presidente, Bob Barnett, la inaugura chiamando il nipote di Graham Bell con un Motorola DynaTAC, il primo modello di cellulare commerciale venduto al prezzo di 4000 dollari.

1989- Muore a Roma Cesare Zavattini, scrittore e soggettista, una tra le più importanti figure espresse dalla cultura italiana nel ventesimo secolo. Nel 1943 con “I bambini ci guardano” inizia il suo lungo sodalizio con il regista Vittorio De Sica, che frutterà alcuni capolavori del neorealismo, come “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Miracolo a Milano” e “Umberto D.” Tra le altre sue sceneggiature di rilievo anche “Una domenica d’agosto” di Luciano Emmer e “Bellissima” di Luchino Visconti. A ottant’anni esordisce dietro la macchina da presa con “La verità“, surreale apologo del quale è anche interprete.

1990 – Muore ad Hanoi il co-fondatore del Partito comunista vietnamita, Le Duc Tho. Nel 1973 era stato insignito del Premio Nobel per la Pace insieme con il segretario di Stato americano Henry Kissinger.

2002. Mario Cipollini vince la medaglia d’oro ai mondiali di ciclismo di Zolder in Belgio nella gara in linea su strada.

2016. Per la prima volta il Premio Nobel per la Letteratura viene assegnato a un cantautore: Bob Dylan. Il quale però non va a ritirarlo subito, facendo rinviare la cerimonia di un anno.

2016. Muore a Milano, all’età di 90 anni, l’attore e drammaturgo Dario Fo, insignito nel 1997 del Premio Nobel per la Letteratura.