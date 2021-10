ACCADDE OGGI 9 ottobre

1446 – Viene promulgato in Corea l’alfabeto coreano “Hangul” per volontà di re Sejong allo scopo di affrancare i coreani dall’uso dei caratteri cinesi.

1855 – Isaac Merrit Singer ottiene il brevetto per la sua nuova macchina per cucire ad aghi multipli.

1870 – Re Vittorio Emanuele II promulga il decreto di annessione al Regno d’Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui Roma, in attuazione del plebiscito svoltosi il 2 ottobre.

1944- Il primo ministro britannico Winston Churchill e il capo dell’Unione Sovietica Josif Stalin si incontrano a Mosca, per disegnare i futuri confini di quella parte di Europa già occupata dall’Armata Rossa. E’ il cosiddetto ‘’patto delle percentuali’’ tra Urss e Gran Bretagna con la divisione delle reciproche sfere di influenza (in Romania, Grecia, Jugoslavia, Ungheria, Bulgaria) che prefigura in questo modo la linea di divisione tra Europa occidentale e Europa comunista.

1958- Muore a Castel Gandolfo papa Pio XII, salito al soglio di Pietro il 2 marzo 1939 quando era entrato in conclave come cardinale Eugenio Maria Pacelli.

1963 – In Veneto una enorme frana precipita nel bacino idroelettrico del Vajont provocando la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d’acqua che si abbattono su Longarone ed altri centri abitati di quell’area del Bellunese. Oltre 1900 le vittime.

1967- Ernesto “Che” Guevara viene ucciso dal gruppo di militari boliviani anti-guerriglia che il giorno prima lo aveva catturato. Nato nel 1928, a Rosario, in Argentina, il medico Ernesto Guevara si era unito a Fidel Castro a metà del 1950 alla guida della rivoluzione cubana. Dopo il 1965, aveva lasciato Cuba per “esportare” la rivoluzione in altri paesi.

1980 – Nasce l’home banking: la United American Bank di Knoxville annuncia che doterà 350 clienti della possibilità di effettuare operazioni bancarie da casa tramite un computer Tandy collegato al televisore di casse ad una linea telefonica.

1982- Sono le 11 e 55 di una mattina di sabato. E’ l’ultimo giorno della festa ebraica delle Capanne. All’uscita della Sinagoga di Roma, un gruppo di 5 terroristi apre il fuoco contro i fedeli con bombe e mitra. Nell’attentato, il più grave subìto dalla comunità ebraica romana dopo la fine della Seconda guerra mondiale, perde la vita un bambino di due anni, Stefano Gay Tachè. Altre trentacinque persone vengono ferite. Gli autori materiali della sparatoria non saranno mai individuati. Il palestinese Abdel Al Zomar sarà condannato all’ergastolo come organizzatore dell’attentato. Ma, estradato dalla Grecia in Libia nel 1988, di lui si sono perse le tracce.

1997 – Il Premio Nobel per la Letteratura assegnato all’attore e commediografo Dario Fo.

1998. Cade il governo dell’Ulivo presieduto da Romano Prodi per un solo voto di scarto (313 a 312) grazie alla adesione di Rifondazione comunista, per volontà di Fausto Bertinotti, alla mozione di sfiducia dell’opposizione.

2005 – La squadra italiana di ginnastica ritmica conquista la medaglia d’oro ai mondiali di Baku in Azerbaigian.

2011 – Il pilota tedesco Sebastian Vettel, conquistando il terzo posto nel Gran Premio del Giappone, si aggiudica il mondiale di Formula1 per il secondo anno consecutivo su Red Bull.