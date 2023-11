E’ morto all’età di 100 anni Henry Kissinger. L’ex segretario di Stato americano ricevette nel 1973 il Nobel per la pace.

L’ ex segretario di Stato americano Henry Kissinger – che nel 1973 ricevette il premio Nobel per la pace – è morto all’età di 100 anni nella sua casa nel Connecticut. Membro del Partito Repubblicano, fu – tra il 1969 e il 1977 – Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti durante le presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford. Lo scorso luglio si era recato in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping.

Le esequie saranno in forma privata, ma una cerimonia commemorativa si svolgerà a New York.