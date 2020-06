ACCADDE OGGI 12 giugno

1667 – Il medico di Luigi XIV, re di Francia, Jean Baptiste Denis effettua la prima trasfusione di sangue di cui si abbia notizia certa: inietta sangue di agnello a un ragazzo affetto da tifo.

1817 – Il tedesco Ludwig Drais presenta la draisina, considerata la prima bicicletta: ha due ruote di cui una, quella anteriore, sterzante. Percorre 15 chilometri da Mannheim a Schwetzingen.

1898 – I nazionalisti dichiarano l’indipendenza delle Filippine dalla Spagna.

1942. Per il suo tredicesimo compleanno, Anna Frank riceve in regalo un diario con la copertina a quadretti rossi. Il diario diventerà per lei “Kitty”, l’amica che non ha, alla quale inizia a confidare i suoi pensieri e le sue emozioni.

1949. Fausto Coppi conclude a Monza, in maglia rosa, il Giro d’Italia. E’al suo terzo successo nel Giro, dopo quelli del ’40 e del ’47. Il campione piemontese precede in classifica Bartali di 23’47“. Rimane storica la sua impresa nella terzultima tappa di questo giro d’Italia, la Cuneo – Pinerolo.

1964 – Il governo sudafricano condanna al carcere a vita Nelson Mandela, l’attivista che si batte per il diritto dei neri all’uguaglianza con i bianchi.

1967 – La Corte Suprema degli Stati Uniti cancella la legge che vieta i matrimoni interrazziali.

1977 – Nove detenuti evadono dal carcere di Bologna.

1991. Nelle prime elezioni democratiche della storia della Russia, Boris Eltsin viene eletto presidente della Repubblica Socialista Federativa Russa, col 57% dei voti. A questo punto, a Mosca, ci sono due capi di Stato, lo stesso Eltsin e Gorbaciov, presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L’elezione di Eltsin accelera il processo, già in atto, di dissoluzione dell’Urss.

1995 – Muore a Lugano, all’età di 75 anni, il pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

2000 – Muore a Roma il cantante e compositore Bruno Martino: alcuni suoi brani, come “Estate”, sono divenuti standard del jazz mondiale.

2005 – Il pugile, campione del mondo dipesi massimi, Mike Tyson, al termine del combattimento vittorioso contro Kevin McBride, annuncia il suo ritiro dalle competizioni.

2010 – Monaci e archeologi mostrano una reliquia che ritengono sia parte del teschio di Sittartha Gautama, fondatore del buddismo.