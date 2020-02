ACCADDE OGGI 12 febbraio

1737- Si inaugura il Teatro San Carlo di Napoli. Costruito a fianco del Palazzo Reale, per volere di Carlo III di Borbone, su disegno di Giovanni Antonio Medrano, il San Carlo è il più antico teatro lirico attivo in Europa.

1804- Muore, ottantenne, a Konigsberg, nella Prussia Orientale, il filosofo Immanuel Kant. Nel 1785 pubblica “La fondazione della metafisica dei costumi”, la prima elaborazione della sua filosofia morale.

1951- Lo scià di Persia Reza Palhavi sposa, in seconde nozze, nel palazzo Golestan di Teheran, la diciassettenne Soraya Esfandiary Bakhtiari. Reza Pahlavi regala, alla futura sposa, un diamante di oltre 22 carati, trasformando Soraya in “fidanzata imperiale” per il Trono del Pavone.

1966- Muore a Milano, a 58 anni, lo scrittore Elio Vittorini. Tra le sue opere più significative “Il Garofano rosso”, “Uomini e no”, e “Conversazione in Sicilia”. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Vittorini aderisce al Partito Comunista clandestino e partecipa alla Resistenza.

1973- Il segretario provinciale della Cisnal Bruno Labate viene rapito. Condotto in una stanza semibuia, viene interrogato per cinque ore, per essere poi rilasciato in catene poco distante dal cancello numero uno di Mirafiori.

1980- Le Brigate Rosse uccidono Vittorio Bachelet, grande amico di Aldo Moro e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L’agguato avviene al termine di una lezione all’Università La Sapienza di Roma, mentre Bachelet conversa con la sua assistente, Rosy Bindi.

1996- Muore a Roma, a 62 anni, il giornalista Andrea Barbato. Per tutti i telespettatori, che lo ricordano come “quello della cartolina”, è il cronista capace di dare voce in modo semplice agli interrogativi degli italiani.

2000- Muore Charles Monroe Schulz. Nato in Minnesota nel 1926, il papà di Peanuts, collocato tra i grandi artisti del secolo, dedica la sua vita alla saga di Charlie Brown, Snoopy, Lucy e Linus, la piu’ lunga storia mai raccontata da un solo essere umano.

2004 – Ricercatori statunitensi e sudcoreani annunciano di aver compiuto presso la National University di Seul la prima clonazione di un embrione umano, fatto sviluppare fino allo stadio del pre-impianto.

2012 – La cantante britannica Adele vince ben 6 premi ai Grammy Awards di Losd Angeles.