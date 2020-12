ACCADDE OGGI 12 dicembre

1901- Nonostante il “fortissimo e gelido vento”, Guglielmo Marconi riceve un segnale radio transoceanico. E’ il primo messaggio radio fra Europa e America, è composto da 3 punti ed è la lettera “S” del codice Morse.

1913- A due anni dal furto, viene recuperata a Firenze La Gioconda. A rubarla è stato l’italiano Vincenzo Peruggia, impiegato nel museo francese. Convinto che il quadro appartenga di diritto all’Italia, la mattina del 21 agosto 1911, Peruggia porta via la celeberrima Monnalisa, celata sotto il cappotto.

1963– Giulio Natta, professore di chimica al Politecnico di Milano, riceve, insieme al collega tedesco Karl Ziegler, il Premio Nobel per la Chimica. L’Accademia Reale svedese delle Scienze li premia “per le loro scoperte nel campo della chimica e della tecnologia dei polimeri”. Dalla loro scoperta prende vita il brevetto del Moplen, un materiale plastico con caratteristiche rivoluzionarie, ancora oggi largamente impiegato nell’industria idrosanitaria e di casalinghi.

1969– Milano, ore 16.37: una bomba esplode all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana. La deflagrazione uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. Lo stesso giorno viene scoperta una bomba anche nella sede della Banca Commerciale Italiana, fortunatamente inesplosa. Altri tre ordigni esplodono inoltre a Roma facendo complessivamente 17 feriti. Dopo anni di indagini e processi, la strage è ancora senza colpevoli.

2000- La Corte Suprema degli Stati Uniti emette la sua decisione sulle contestatissime elezioni presidenziali: George W. Bush è il 43esimo Presidente. Il candidato democratico Al Gore è sconfitto per una manciata di voti, anche se numerosi conteggi non ufficiali lo darebbero per vincitore.

2001 – Si spegne a Roma l’esploratore e speleologo Ardito Desio.

2007- Muore Ike Turner. Tra i pionieri del rock’n’roll, con la ex moglie Tina rappresenta negli anni Settanta, una delle coppie musicali più famose e controverse. La sua stella si appanna quando viene accusato di aver brutalmente abusato della ex moglie Tina, dalla quale si separa nel 1976.