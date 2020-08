ACCADDE OGGI 31 luglio

312 – L’imperatore romano Costantino I sconfigge il rivale Massenzio nella Battaglia di Ponte Milvio. 1492 – Cristoforo Colombo sbarca in America 1636 – Cambridge (USA): viene fondata l’università di Harvard. 1886- Inaugurazione della Statua della Libertà a New York. Situata nel porto del fiume Hudson al centro della baia di Manhattan, sulla Liberty Island, è stata progettata dal francese Frédéric Auguste Bartholdi, è alta 93 metri. Diventa non solo il simbolo di […]