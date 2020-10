ACCADDE OGGI 10 ottobre

732- Viene combattuta nei pressi di Poitiers, in Francia, una battaglia tra l’esercito franco e un’armata di Mori. Gli uomini di Carlo Martello sconfiggono i musulmani, uccidendone il capo, Abd-ar-Rahman.

1800 – Sventato un attentato a Napoleone Bonaparte che quattro sicari avevano deciso di compiere pugnalandolo nel Theatre de la Republique et des Arts.

1911 – In Cina i rivoluzionari di Sun Yat-Sen depongono la dinastia Manchu.

1920 – L’Italia ufficializza l’annessione dei territori austriaci conquistati con la prima guerra mondiale a sud del Brennero, creando la provincia Alto Adige-Sud Tirolo

1935- La Società delle Nazioni sanziona l’Italia per aver aggredito l’Etiopia. Tre giorni dopo averla dichiarata Paese aggressore, la Società delle Nazioni decreta contro l’Italia un embargo di armi, crediti, materie prime e merci. Germania e Stati Uniti non aderiscono al provvedimento, non essendo parte della SdN. Le sanzioni saranno abolite il 15 luglio 1936.

1954 – In Vietnam le truppe di Ho Chi Min hanno la meglio sull’esercito francese ed entrano nella capitale, Hanoi, instaurandovi un sistema comunista.

1956 – A Terrazzano (in comune di Rho, Milano) i fratelli Arturo ed Egidio Santato sequestrano 96 alunni e tre maestre chiedendo un riscatto di 200 milioni. Un giovane operaio, Sante Zennaro, intervenuto per trattare con i sequestratori, viene ucciso per errore dalla polizia durante la liberazione degli ostaggi. Gli verrà conferita alla memoria la medaglia d’oro al valore civile.

1960- Muore, alla vigilia del suo sessantanovesimo compleanno, Guglielmo Giannini. Giornalista e commediografo napoletano, alla fine del 1944 fonda a Roma il settimanale “L’Uomo Qualunque“, che dà voce a comuni sentimenti di frustrazione e ansia di riscatto, di ostilità per i politici professionisti e desiderio di rinnovamento. Nasce così il movimento “Fronte dell’Uomo Qualunque” che alle elezioni politiche del 2 giugno 1946 ottiene il 5,3% dei consensi, e Giannini risulterà il candidato più votato dopo De Gasperi e Togliatti.

1967- Muore a 24 anni Gigi Meroni. La “farfalla” granata, il calciatore-beat, l’artista, viene travolto dall’auto di un diciannovenne appena patentato.

1976 – Il podista greco Dimitri Yordanidis a 98 anni compie tutta la Maratona di Atene, di 42 chilomentri, in 7 ore e 33 minuti, entrando così nel Guinnes dei Primati.

1980– Una scossa sismica di 7,3 gradi della scala Richter sconvolge l’Algeria. La terra trema nel nord del Paese, a El Asnam, oggi chiamata Ech Cheliff. Perdono la vita duemilacinquecento persone e oltre ottomila e duecento rimangono ferite.

1978. Il magistrato Girolamo Tartaglione, direttore degli Affari penali del Ministero della Giustizia, viene assassinato dalle Brigate rosse all’uscita da casa in viale delle Milizie a Roma.

1982. Papa Giovanni Paolo II proclama santo il francescano Massimiliano Maria Kolbe, che nel campo di sterminio di Auschwitz si offrì di morire al posto di uno dei condannati a morte scoppiato in lacrime.

1985. Muore all’età di 70 anni il grande attore e regista americano Orson Welles.

1990. Achille Occhetto annuncia la trasformazione del Pci in Pds (Partito della sinistra), che ha come simbolo una quercia con sovraimpresso il simbolo con la falce e il martello.

2005. Lapo Elkann, responsabile della promozione Fiat, viene ricoverato in ospedale a Torino per overdose da cocaina su richiesta di aiuto da parte di un transessuale.

2006. Google acquista il sito di condivisione video Youtube (fondato 20 mesi prima) per un miliardo e 600 milioni di dollari.

2011 – Un blackout oscura i telefoni BlackBerry, i cui utilizzatori restano isolati dai servizi di posta elettronica e messaggistica.