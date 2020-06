CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 16 giugno: in calo i nuovi contagi (210) e i ricoverati in terapia intensiva. A Pechino lockdown in alcuni quartieri

Il numero dei nuovi contagiati da coronavirus in Italia segna anche oggi, 16 giugno, un calo: 210 (93 in meno rispetto a quelli registrati ieri). E si concentra sempre in Lombardia la maggior parte dei nuovi casi (68%). Nelle ultime 24 ore in calo anche il numero dei decessi: 34, che portano il totale delle vittime in Italia a 34.405. A oggi, il totale dei contagiati è 237.500. Il numero complessivo dei guariti è 178.526 rispetto ai 237.500 contagiati. I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 177 (-30 su ieri).

Intanto in Cina sono scattate misure precauzionali molto più stringenti, in particolare nella capitale, dove in alcuni quartieri è scattato il lockdown di fronte all’aumento, fino a cento, dei casi registratisi in questo ritorno dei contagi proprio nella capitale.