ACCADDE OGGI 1 marzo

1565- Il cavaliere portoghese Estacio de Sà fonda in Brasile la città di Rio de Janeiro con il nome di Sao Sebastiao de Rio de Janeiro in omaggio al santo di cui porta il nome il re del Portogallo, Sebastiano I.

1697 – Muore a Pisa lo scienziato e letterato Francesco Redi, considerato uno dei maggiori biologi della storia.

1873 – La Remington e figli di New York inizia la produzione della macchina per scrivere, ispirandosi all’invenzione dell’italiano Giuseppe Ravizza che nel 1846 ha messo a punto il cembalo scrivano per non vedenti.

1896 – L’Etiopia sconfigge le truppe italiane nella battaglia di Adua affermando la propria indipendenza.

1900 – Con l’approvazione dell’Organic Act le isole Hawaii diventano territorio degli Stati Uniti d’America.

1912 – Viene effettuato il primo lancio col paracadute da un aereo in movimento dal capitano Albert Berry.

1932 – Viene rapito nel New Jersey il figlio di due anni del trasvolatore Charles Lindbergh.

1954 – Viene fatto esplodere nei pressi dell’atollo di Bikini nelle isole Marshall una bomba all’idrogeno da 20 megatoni.

1963- Muore il pittore piemontese Felice Casorati. All’inizio i suoi lavori sono vagamente espressionistici, per la maggior parte ritratti della madre e delle sorelle, eseguiti a matita e a pastello.

1966 – Venera 3 è la prima sonda spaziale a raggiungere il pianeta Venere lanciata dall’Unione Sovietica.

1968- Roma. Facoltà di Architettura di Valle Giulia: gli studenti affrontano i poliziotti inviati a “rimettere ordine”. È “la prima” del ’68 romano. Al termine dei disordini la questura calcolerà 148 feriti, 47 dimostranti “medicati in ospedale”, quattro arresti, 200 denunce.

1979- Al termine di 23 giorni di camera di consiglio la Corte Costituzionale delibera le condanne sul caso Lockheed, uno dei più gravi scandali di corruzione degli anni ’70.

1983- Si apre il processo al gruppo terroristico denominato “Brigata 28 marzo”. Il leader Marco Barbone è uno studente milanese responsabile dell’omicidio del giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi e del ferimento di Guido Passalacqua, redattore di Repubblica.

1991 – Alberto Tomba vince lo slalom gigante nella Coppa del Mondo di sci in Norvegia.

2002- Gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan l’operazione “Anaconda” nel tentativo di catturare talebani e fuggitivi di al-Qāida nelle province orientali del paese.

2002 – L’Euro diventa l’unica moneta scambiabile in molti stati europei, tra cui l’Italia.

2005 – Muore all’età di 59 anni il giornalista e conduttore televisivo Alberto Castagna, noto al grande pubblico per il programma “Stranamore“.

2012 – Muore a Montreux in Svizzera il grande musicista e cantante bolognese Lucio Dalla.