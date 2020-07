ACCADDE OGGI 25 luglio

1593. Il re di Francia Enrico IV si converte al cattolicesimo. Durante la cerimonia nella basilica di Saint Denis pronuncia la frase “Parigi val bene una messa”.

1848. L’esercito piemontese di Carlo Alberto viene sconfitto a Custoza dall’esercito del generale austriaco Radetsky.

1927. Muore a Napoli Matilde Serao, la prima direttrice donna di un quotidiano, una protagonista del giornalismo italiano e della narrativa. Nata a Patrasso, in Grecia, il 7 marzo 1856, inizia a collaborare sin da giovanissima, con il Corriere della sera da Napoli, e poi a Roma diventa redattrice fissa di “Capitan Fracassa”. Nel 1885 sposa Eduardo Scarfoglio, con il quale inizia non solo una unione sentimentale, ma un sodalizio professionale, che porta alla fondazione del “Corriere di Roma” e, poi, del “Corriere di Napoli”. Qui la Serao affianca il marito nella direzione e si occupa, per anni, della rubrica mondana “Mosconi”, che diventa una pagina imperdibile del giornale. Separatasi da Scarfoglio nel 1904, fonda, negli stessi anni, il quotidiano “Il Giorno”, che dirigerà fino alla morte.

1943. Si riunisce il Gran Consiglio del fascismo, dove Mussolini viene messo in minoranza. L’ordine del giorno redatto da Dino Grandi, che aveva ottenuto l’assenso di Galeazzo Ciano e Giuseppe Bottai, chiedeva che Benito Mussolini restituisse i poteri attribuiti al Re dallo Statuto, e che nel corso degli anni il capo del fascismo aveva progressivamente sottratto a Vittorio Emanuele III. L’ordine del giorno passa con 19 voti a favore, 8 contrari e una astensione. Il re chiede perciò le dimissioni di Mussolini e ne ordina l’arresto.

1956. Il transatlantico Andrea Doria, proveniente da Genova e diretto a New York con1200 passeggeri a bordo, viene speronato dalla nave svedese Stockholm. La nave si inclina da un lato, perdendo la metà delle scialuppe di salvataggio e, 11 ore dopo, s’inabissa nelle acque al largo della costa nordamericana di Nantucket. 46 le vittime. La maggior parte delle persone a bordo, sopravvissute alla collisione, si salva grazie alla tempestività e all’efficacia dei soccorsi.

2000 – Un Concorde, durante il decollo dall‘aeroporto parigino Charles De Gaulle, si schianta contro un albergo: muoiono 100 passeggeri e 4 persone dell’hotel.

2002 – Il Parlamento italiano approva l’aumento del finanziamento pubblico ai partiti, in base al quale accedono al “rimborso elettorale” i partiti che ottengono dall’1% in su dei voti anziché dal 4% in su. Il provvedimento comporta un esborso pubblico di 468 milioni contro i precedenti 193 milioni.

2007 – Giura la prima presidente donna dell’India, la 72enne Patibha Patil.

2012 – L’agenzia di rating Egan-Jones ritiene che l’Italia abbia il 22% di probabilità di insolvenza finanziaria nel prossimo anno, pertanto la declassa da B+ a CCC+ cioè solvibilità vulnerabile e dipendente da condizioni favorevoli.