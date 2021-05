SALLUSTI DIMISSIONARIO? Avrebbe lasciato la direzione del quotidiano “Il Giornale” dopo l’uscita del libro scritto “a quattro mani” con Palamara

Alessandro Sallusti si è dimesso da direttore del quotidiano “Il Giornale”, incarico che aveva assunto 12 anni fa. Ma la decisione ancora non è stata ufficializzata né da lui né dall’editore (che, in realtà, è Silvio Berlusconi). Il sito Dagospia ha solo aggiunto alla notizia una considerazione: “Gran casino in casa Berlusconi“.

Anche un membro del Comitato di redazione dichiara all’Adnkronos: “Non lo sapevamo, non abbiamo ricevuto nessuna conferma né alcuna comunicazione ufficiale delle dimissioni del nostro direttore Alessandro Sallusti. Le stiamo cercando in queste ore dal diretto interessato e dai manager dell’azienda. Se questa notizia fosse confermata posso dire che la decisione ci coglie di sorpresa, non ce lo aspettavamo e non ci risultano motivi per i quali possa essere stata adottata“.

Qualcuno ipotizza che l’uscita, nei giorni scorsi, di un libro scritto da Sallusti “a quattro mani” con il magistrato (espulso) Palamara, possa aver urtato delle suscettibilità nell’editore del “Giornale”. Di qui l’invito a Sallusti di lasciare libero il posto di direttore. Ma di questa ipotesi non vi è ancora alcuna conferma.