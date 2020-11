Articoli correlati

Anche in Germania gli imbecilli scendono i piazza per protestare contro le misure restrittive decise dal governo per fronteggiare il covid-18 dopo che il Bundestag ha varato la legge sulla protezione della Salute legata all’attuale pandemia. La normativa, che collegaancora le misure anticovid all’ordinamento giuridico, ha ricevuto 415 voti favorevoli, 236 contrari mentre e 8 astensioni.

Contro la riforma sono scese in strada migliaia di persone a Berlino, in una manifestazione che ha visto anche degli scontri con la polizia. Dopo il Bundestag anche il Bundesrat (la Camera dei Land) ha approvato la riforma della legge sulla protezione della salute (Infektionsschutzgesetzt). Dopo la firma del presidente della repubblica federale Frank-Walter Steinmeier, la legge potrà entrare in vigore. La polizia di Berlino ha dovuto usare gli idranti per disperdere la manifestazione contro le misure anti-Covid. Migliaia di persone si sono radunate davanti nella zona della porta di Brandeburgo e nelle vicinanze del Bundestag. La polizia ha operato alcun fermi.