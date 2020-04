In 24 ore sono 2.477 le persone attualmente positive, 83.049 in totale. I guariti da Coronavirus sono 18.278 in tutto, 1.431 in più. Purtroppo si registrano 760 nuovi decessi. Così il commissario straordinario Borrelli nel punto quotidiano. Per quanto riguarda le donazioni sul conto corrente della Protezione civile sono stati raccolti finora 101 milioni. E’ partito il secondo nucleo della task force con 76 medici diretti in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Marche e Valle d’Aosta. Attesa a Roma la prima task force di infemieri.

Il bollettino dallo Spallanzani rileva la continuità del trend di aumento delle persone dimesse e del calo di quelle ricoverate. Il calo dei casi è definito “significativo”. Al momento risultano ricoverati 197 pazienti, 24 in condizioni ritenute più serie e in supporto respiratorio. Le persone dimesse e trasferite a casa o in un’altra struttura sono 180 e sono previste uscite per pazienti asintomatici o con pochi sintomi.

Arriva a 69 il totale dei medici morti per il coronavirus, dopo il decesso di un medico di famiglia e un otorinolaringoiatra. Lo ha riferito la Federazione nazionale dei medici (Fnomceo). Il numero degli operatori sanitari contagiati ha ormai superato i 10 mila casi. Il 20% sono medici. Molti sono ricoverati in rianimazione. Lo ha reso noto il sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed.

VIRUS, MORTO DETENUTO.PRIMO CASO IN ITALIA

Primo detenuto positivo al coronavirus morto in Italia. L’uomo, 76 anni, era stato ricoverato da qualche giorno in stato di detenzione e poi ammesso agli arresti domiciliari in seguito al trasferimento in terapia intensiva. Nei confronti dei compagni di cella sono stati adottati i protocolli di sicurezza, mentre altri due detenuti al Sant’Orsola di Bologna, risultati positivi, sono in isolamento. Altri quattro sono in domiciliazione fiduciaria, così come tre agenti peni- tenziari.