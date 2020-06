CORONAVIRUS in Italia/ Aggiornamento a giovedì 11 giugno: 379 nuovi contagiati, anche se cala il numero dei deceduti e dei malati in cura; ma solo 4 oggi le regioni senza contagi

Purtroppo è vero quando si ribadisce che con il covid-19 non si può stare tranquilli, non si può abbassare la guardia: è l’altalena quotidiana dei dati sui nuovi contagi quella da tenere d’occhio perché in Italia non si stabilizza la curva della riduzione come sarebbe necessario. Oggi quel dato è salito di nuovo: 379 i nuovi casi di contagiati nelle ultime 24 ore contro i 202 del giorno precedente, che vanno ad aggiungersi alla somma dei guariti, dei malati quelli in via di guarigione e dei deceduti, portando il totale a 236.142 il numero complessivo dei contagiati. E di quei 379 ben 252 sono in Lombardia, anzi in alcune aree della Lombardia. E purtroppo oggi è amaro dover constatare che solo 4 regioni non hanno fatto registrare nuovi casi: Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Molise.

Ci conforta rilevare, comunque, che il numero delle vittime è inferiore a quello di ieri: 53 rispetto alle 71 di ieri; la metà, cioè 25, in Lombardia, e i malati attualmente in cura sono 30.637 (1.073 meno di ieri) sul totale di 236.142 colpiti dal virus, di cui solo 236 ricoverati in terapia intensiva. (nella foto il capo della Protezione Civile, Borrelli)