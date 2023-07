14mila tacchini bruciati vivi in un incendio nelle campagne della provincia di Viterbo

In un vasto incendio sviluppatosi alle 6 di stamattina nel capannone di un’azienda di allevamento di animali in località Valle Cupa, nelle campagne di Farnese, in provincia di Viterbo sono 14 mila tacchini.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Tuscania, i vigili del fuoco e il personale Arpa, i cui tecnici stanno intervenendo per occuparsi degli aspetti legati alla gestione dei rifiuti e alle acque di spegnimento. Oltre alle operazioni di contenimento delle fiamme, infatti, i pompieri devono effettuare opera di smottamento delle macerie. Per queste operazioni è stato richiesto il supporto del gruppo operazioni speciali ‘movimento terra’ dal comando di Roma.

“Il materiale combusto non genera microinquinanti quali diossine e PCB, per cui non è risultato necessario effettuare il monitoraggio della qualità dell’aria – fanno sapere dall’agenzia regionale – I nostri tecnici stanno intervenendo per occuparsi degli aspetti legati alla gestione dei rifiuti e alle acque di spegnimento”.

Oltre alle operazioni di contenimento delle fiamme, tuttavia, i vigili del fuoco devono effettuare anche l’opera di smottamento delle macerie. Per queste operazioni è stato richiesto il supporto del gruppo operazioni speciali ‘movimento terra’ dal comando di Roma. Nel frattempo è stato allertato anche il servizio veterinario della Asl di Viterbo. L’area è stata messa in sicurezza.