WEEK END MOTORI/ Formula 1: ad Austin trionfo di Verstappen davanti a Hamilton. In classifica piloti, Max l’olandese volante allunga. MotoGP a Misano: Marquez vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna, Quartararo si laurea campione perchè Bagnaia cade. Festa di fine carriera per Valentino Rossi

di MARCO VALERIO/ Week end motori particolarmente ricco tra Formula 1 e MotoGP. Cominciamo con le quattro ruote. Max Verstappen vince ad Austin il Gran Premio degli Stati Uniti precedendo Lewis Hamilton e raddoppiando pertanto il suo vantaggio in classifica piloti sul campione della Mercedes. Il britannico dunque chiude negli scarichi della Red Bull e deve accontentarsi della piazza d’onore. Il gradino più basso del podio se lo prende Sergio Perez con l’altra Red Bull. Mentre, la sfida tra Ferrari e McLaren per il piazzamento in classifica costruttori, si conclude con il quarto posto di Charles Leclerc davanti a Daniel Ricciardo.

La gara. Ad Austin bellissimo duello di strategie tra l’olandese volante della Red Bull che azzecca il primo pit stop e poi gestisce la gomma sul ritorno dell’inglese il quale chiude incollato. In tal modo, Max Verstappen allunga nel Mondiale portandosi a +12 su Hamilton. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti: sesto Bottas su Mercedes, 7° Sainz con l’altra Ferrari; solo 11° Giovinazzi con l’Alfa Romeo; 13° Raikkonen sempre su Alfa Romeo. Si torna in pista il 7 novembre per il GP del Messico.

MotoGP a Misano. Fabio Quartararo chiude quarto al traguardo del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e conquista il primo Mondiale in carriera. “El Diablo”, giunto alle spalle del vincitore Marc Marquez, di Pol Espargarò ed Enea Bastianini, si laurea campione della classe regina ringraziando soprattutto il ducatista Francesco Bagnaia, caduto a cinque giri dal termine. Nell’ultimo GP italiano in carriera va a punti anche Valentino Rossi che a fine stagione lascerà il Motomondiale. Il Dottore è decimo alle spalle del fratello Luca Marini e può festeggiare con il suo “Popolo giallo”.