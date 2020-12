“Volontari stranieri nell’inferno di Raqqa”, miglior film documentario sulla tragedia siriana vista da chi l’ha vissuta

Candidato anche per Miglior Montaggio, coprendo tutte le nomine eleggibili per i documentari, “Volontari Stranieri nell’Inferno di Raqqa“, e premiato ai DIG Awards (Documentari d’Inchiesta Giornalistici), porta a casa due “Cavalli” su tre, più la possibilità di aggiudicarsi la categoria di Miglior Film con il premio del pubblico nella sala virtuale dei MIFF Awards.

Il film racconta da vicino e con grande umanità la vita di alcuni combattenti volontari arrivati in prima linea per sostenere la causa curda tra le zone in rovina della città, ma viene documentato con freddezza cristallina da immagini di guerra vera “nell’inferno di Raqqa”, con l’alternarsi di immagini lontane e personali dei combattenti, poi seguiti fino ai momenti più insidiosi della guerra in prima linea.

*Da mercoledì 16 dicembre su Mymovies