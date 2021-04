VOLATA CHAMPIONS DA BRIVIDI/ L’Atalanta domina una brutta Roma ma non chiude la partita e fallisce l’operazione secondo posto. Il Napoli asfalta la Lazio con i gol dei suoi attaccanti: doppietta di Insigne, perla di Mertens

di FABIO CAMILLACCI/ Scoppiettante coda del turno infrasettimanale di campionato valido per la 32° giornata. Dopo un mercoledi fatto di partite spente e noiose, il giovedi ha regalato gol, bel gioco ed emozioni. Allo stadio Olimpico, una grande Atalanta domina la Roma per 69 minuti, cioè fino all’espulsione di Gosens per doppia ammonizione. La Dea passata in vantaggio nel primo tempo con il castiga-Juve Malinovskyi, ha la colpa di non chiudere la partita e in inferiorità numerica viene punita dai giallorossi che prima pareggiano con l’ex Cristante, poi sfiorano addirittura la vittoria con le occasioni avute da Carles Perez e Dzeko. Per la prima volta, la squadra di Paulo Fonseca riesce a fare punti contro gli scatenati bergamaschi di Gasperini.

Il punto alla fine non serve a nessuna delle due. Non serve all’Atalanta che fallisce l’operazione secondo posto con tanto di sorpasso al Milan, e non serve alla Roma ormai definitivamente fuori dalla lotta per un posto in Champions League. Anzi, Dzeko e compagni, letteralmente crollati in Serie A in questo 2021 (sono passati in pochi mesi dal terzo al settimo posto), devono pure guardarsi dall’assalto del Sassuolo lontano solo 6 lunghezze. Da febbraio la compagine capitolina, con gli uomini contati e penalizzata dalla mediocrità di Fonseca, è distratta e sfiancata dall’impegno in Europa League: tra una settimana a Old Trafford è in programma la semifinale di andata contro il Manchester United.

Stadio “Diego Armando Maradona”: è un Napoli da sballo. Nella sfida Champions contro la Lazio, i partenopei asfaltano i biancocelesti. Finisce con uno scintillante 5-2. Doppietta di Insigne (primo gol su rigore), e reti di Politano, Mertens (un’autentica perla) e Osimhen. Sul 4-0 azzurro, inutili i gol del solito Ciro Immobile e di Milinkovic-Savic. A oggi, il Napoli è ancora fuori dalle quattro che parteciperanno alla prossima Coppa Campioni; ma la squadra di Gattuso è lanciatissima e spaventa Milan, Atalanta e Juventus. Fondamentale il recupero di tutti gli attaccanti. Ma il rapporto tra De Laurentiis e il tecnico è da tempo giunto al capolinea tra liti e incomprensioni. A fine stagione ADL cambierà nuovamente allenatore cacciando “Ringhio”. La Lazio perde terreno ma deve sempre recuperare la partita contro il Torino.

La classifica di Serie A dopo 32 giornate

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58*

Roma 55

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Benevento 31

Torino 31*

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

*Una partita in meno