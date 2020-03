Va all’ospedale Cotugno a Napoli per sottoporsi a un tampone, ma, spazientito per l’attesa, si toglie la mascherina e sputa su dottoressa e infermiere. Poi si dilegua

Ancora un inqualificabile episodio di aggressione ad operatori sanitari in un ospedale di Napoli. Un individuo con sintomi febbrili, in attesa di sottoporsi ad un tampone al Cotugno, spazientito per l’attesa, ha dato in escandescenze, poi si è tolto la mascherina dalla bocca e ha sputato contro una dottoressa e a un infermiere che stavano tentando di riportarlo alla calma. E’ stato indispensabile mettere in quarantena i due sanitari e al tempo stesso sgomberare locale ed effettuarne la sanificazione. L’uomo poi si è dileguato e se ne sono perse le tracce.

Il direttore generale dell’ospedale Cotugno, Maurizio Di Mauro, ha commentato: “Ho perso un medico e un infermiere validissimi, che adesso devono state in isolamento e non possono dare, come hanno fatto finora, il loro prezioso contributo. Sputare addosso a una persona quando si hanno, in un momento come questo, quelle sintomatologie, equivale a sparare: non c’è differenza”.