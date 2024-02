URAGANO INTER SUL CAMPIONATO/ I nerazzurri asfaltano la Salernitana e corrono verso lo scudetto della seconda stella sul petto. Al Meazza sugli scudi la “ThuLa”: Thuram-Lautaro. Nell’altro anticipo, il Torino batte il Lecce e vede l’Europa

di FABIO CAMILLACCI/ E’ scattata con due anticipi del venerdi la 25esima giornata di Serie A. Una gara prevista e un’altra imposta dalla contingenza per l’impegno dell’Inter in Champions League: martedi 20 febbraio nerazzurri di scena a Madrid contro l’Atletico per l’andata degli ottavi di finale. Nel frattempo, la capolista al Meazza si diverte contro la Salernitana fanalino di coda e fresca di ennesimo cambio in panchina con Liverani al timone dopo l’esonero di Pippo Inzaghi: finisce 4-0 per la corazzata interista che vola momentaneamente a +10 sulla Juventus seconda in classifica e attesa sabato 17 dalla trasferta di Verona. Nell’altro anticipo, Torino-Lecce 2-0.

A Milano uragano Inter con la ThuLa scatenata. Ci sono le firme di Thuram e Lautaro nel 4-0 alla Salernitana. A segno anche Dumfries e Arnautovic in un match letteralmente dominato dai nerazzurri stasera in maglia arancione. Sul taccuino anche due legni colpiti. Campani mai in partita, debutto shock per il nuovo allenatore. Per l’Inter un buon viatico in vista della sfida di Coppa Campioni nella tana dei “Colchoneros” dell’ex interista Simeone. E’ bastato un tempo per spazzare via gli amaranto. Il 3-0 all’intervallo ha consentito a Simone Inzaghi di cominciare le rotazioni già a inizio ripresa; un mini turnover per preservare energie in vista di martedi.

Il Torino sente profumo d’Europa: Bellanova e Zapata stendono il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino. Settimo risultato utile di fila in casa e momentaneo nono posto in classifica per i granata di mister Juric, a -1 dalle settime Lazio e Fiorentina. Salentini in dieci uomini dal 70′ per l’espulsione da doppio giallo di Pongracic. Nel finale grande occasione per Sanabria su cui il portiere Falcone si esalta.

Decide la sfida un secondo tempo granata di forza. Apre le marcature Bellanova al 49′, raddoppia Zapata all’81’. Tre punti preziosi che rilanciano con forza il Toro nella corsa a un posto nelle prossime Coppe Europee. Una partita che ha confermato quanto il fattore casa sia determinante per il Torino. Settimo risultato utile consecutivo davanti al pubblico amico: 5 vittorie e 2 pareggi.