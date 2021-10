Un uragano mediterraneo ha investito sud della Calabria e Sicilia: due coniugi travolti con l’auto in provincia i Catania, trovato solo il colpo del marito

E’ ancora allerta rossa per il maltempo in Calabria e Sicilia: nell’isola, a Scordia (Catania), è stato trovato il corpo dell’automobilista di 67 anni travolto ieri sera, con la moglie, da un torrente d’acqua piovana formatosi per il nubifragio che ha investito quell’area dell’isola.

L’uomo era finito in un agrumeto distante dal luogo nel quale la coppia era era stata vista l’ultima volta, in contrada Ogliastra. Della moglie ancora nessuna traccia. A fare scattare l’allarme è stato un automobilista rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume di acqua e fango in strada. Messo in salvo dai vigili del fuoco, ha detto loro di avere visto una coppia di anziani a bordo di una Ford

Fiesta che, in contrada Ogliastro, sarebbe scesa dall’auto e sarebbe stata travolta dalla furia dell’acqua.

A Catania le violente piogge hanno provocato gravi danni e allagamenti; il sindaco ha disposto che da oggi le scuole restino chiuse, come pure parchi e cimiteri.

Ieri a tarda sera, durante un fortissimo temporale, i vigili del fuoco di Trapani e la squadra di Alcamo hanno salvato 4 uomini rimasti improvvisamente intrappolati dal rigonfiamento del fiume caldo che attraversa le Terme Segestane sul versante del Comune di Castellammare del Golfo. Dopo 2 ore – i soccorritori hanno lavorato in condizioni proibitive – i malcapitati, 2 uomini di nazionalità tedesca, uno ecuadoregno e il quarto italiano, sono stati tratti in salvo pochi minuti prima di essere travolti dalla furia dell’acqua.

Il maltempo che imperversa sulla Sicilia sta causando disagi anche al traffico aereo. Sono decine i voli cancellati o dirottati soprattutto a Catania ma a cascata anche all’aeroporto di Palermo.

Mareggiate e danni alle Eolie, traghetti fermi – Le Eolie da due giorni sono spazzate da vento e mareggiate che hanno allagato porti e strade. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore. Nelle altre isole, Lipari, Salina e Vulcano i traghetti non viaggiano da due giorni, ma ieri mattina le isole principali sono state collegate da alcune corse di aliscafi della Liberty Lines che a Lipari hanno attraccato nello scalo alternativo di Punta Scaliddi. Al porto di Milazzo sono bloccati i pendolari (tra loro medici e insegnanti) e i camion carichi di derrate alimentari.

Pioggia e vento sulla Calabria, scuole chiuse – Pioggia intensa e vento forte stanno interessando anche la Calabria – dove oggi è allerta rossa – in particolare la provincia di Reggio. Al momento, comunque, non si registrano particolari problemi anche se a Cosenza si è verificato un blackout elettrico all’acquedotto Abatemarco causato dalla caduta di un albero. A Crotone, in via precauzionale e come avviene ad ogni allerta, una ventina di famiglie per un totale di un’ottantina di persone, sono state evacuate dalle loro case che sorgono lungo un torrente. Le scuole sono chiuse in gran parte delle città della regione. A Reggio il sindaco ha disposto anche la chiusura del lungomare.

Uragano mediterraneo, maltempo al Sud per tutta la settimana – Si è rafforzato fino ad essere classificato come uragano mediterraneo, con venti di oltre 100 km/h, il ciclone che sta impattando sull’Italia con alluvioni in Calabria e nel resto del Sud. Lo fa sapere Antonio Sanò, direttore de iLMeteo.it, precisando che domani il vortice colpirà anche le regioni del Centro con piogge diffuse. Al Nord, invece, il tempo migliorerà con più sole e l’ingresso di venti tesi di Bora e Grecale che faranno diminuire le temperature notturne. Il ciclone influenzerà il tempo al Sud per tutta la settimana, e sempre soprattutto la Calabria e la Sicilia ioniche, ma da giovedì anche la Puglia meridionale. Poi in concomitanza con il weekend di Halloween e la Festa di Ognissanti una perturbazione atlantica potrebbe rovinare i piani del ponte festivo.