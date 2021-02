In India pezzo di un ghiacciaio dell’Himalaya precipita in un fiume travolgendo due centrali elettriche: si temono duecento morti

Tragedia in India che ne ricorda una analoga avvenuta diversi anni fa in Italia, quella del Vajont: un grosso pezzo di ghiacciaio su è staccato dall’Himalaja precipitando in un fiume e sollevando una massa d’acqua che è esondata tra volgendo centinaia di persone, molte delle quali al lavoro in due centrali idroelettriche o abitanti nella zona o in transito sulle strade e sui ponti. Si teme che siano almeno 200 le persone disperse, secondo la polizia dello stato dell’Uttarakhand.