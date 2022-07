Un uomo di 47 anni, colto da infarto, esprime come ultimo desiderio quello di sposare la sua compagna. Ma arriva per lui un cuore valido per il trapianto. Che viene effettuato con successo. E’ accaduto alle Molinette

Evento straordinario all’ospedale Molinette di Torino: un uomo di 47 anni, dichiarato in fin di vita dopo essere stato colto da un infarto, ha espresso come ultimo desiderio, quello di sposarsi. E infatti la cerimonia si è svolta nella terapia intensiva del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale torinese, (come mostra la foto Ansa). Ma proprio durante la cerimonia è arrivata la notizia della disponibilità di un cuore valido per un trapianto, che è stato eseguito con successo la notte stessa dall’équipe di cardiochirurgia delle Molinette allo sposo intubato, e con un bouquet per la sposa composto da tappini di provette del sangue.