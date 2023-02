Era un ergastolano in “licenza premio” l’uomo che ha ucciso in strada a Riposto (Catania) due donne di 48 e 50 anni e poi si è tolto la vita con la stessa arma davanti alla caserma dei carabinieri

Due donne sono state uccise in strada a colpi di pistola da un uomo che poi si è tolto la vita con la stessa arma davanti alla caserma dei Carabinieri: è accaduto questa mattina a Riposto in provincia di Catania. Si è scoperto poi che il killer si chiamava Salvatore La Motta ed era un ergastolano in licenza premio. Le due donne uccise – Carmelina Marino, 48 anni, e Santa Castorina, di 50 anni. Si ipotizza che il killer potrebbe aver avuto in passato con le due vittime una relazione. Gli inquirenti ora stanno cercando di verificare se questa ipotesi abbia un fondamento o quale altro tipo di collegamento possa esserci conentrambe.

Il comandante del reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale di Catania, il tenente colonnello Claudio Papagno, ha spiegato che l’uomo si era presentato, a mezzogiorno, alla caserma dei carabinieri di Riposto, armato con una rivoltella, dicendo ‘mi voglio costituire‘. I militari, tenendolo sotto tiro, hanno cercato di convincerlo a lasciare l’arma e non fare alcun tipo di gesto insensato, ma, purtroppo, è stato vano perché l’uomo si è puntato la pistola alla testa e ha fatto fuoco”.