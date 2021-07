TRIS DI BRONZI PER L’ITALIA/ A Tokyo 2020, medaglie per: Mirko Zanni nel sollevamento pesi 67 chili, Elisa Longo Borghini nel ciclismo e Odette Giuffrida nel judo 52 kg. Bene Italvolley e Italbasket

di MARIO MEDORI/ Bottino di tre bronzi per l’Italia nella seconda giornata di Tokyo 2020. Ha aperto le danze Elisa Longo Borghini, ha proseguito Odette Giuffrida, poi gran finale con Mirko Zanni, terzo nel sollevamento pesi categoria 67 chilogrammi. Il 23enne di Pordenone ha chiuso alle spalle del cinese Chen Lijun (332 kg) e del colombiano Luis Mosquera Lozano (331 kg). Splendida la prestazione dell’atleta azzurro, che ha fatto registrare anche il nuovo record italiano alzando 322 kg complessivi.

L’acuto di Odette Giuffrida. Bel bronzo per lei nel judo categoria 52 chili. Dopo essere stata sconfitta in semifinale dalla padrona di casa Uta Abe, la campionessa d’Europa ha avuto la meglio nella finale per il terzo posto con l’ungherese Réka Pupp. Decisivo il golden score. Per la Giuffrida si tratta della seconda medaglia olimpica dopo quella d’argento a Rio 2016.

La gioia dal ciclismo. In questo caso la medaglia è firmata da Elisa Longo Borghini, che ha chiuso al terzo posto la prova in linea femminile. Sul podio con lei anche l’austriaca Anna Kiesenhofer, oro dopo una lunga fuga, e l’olandese Annemiek van Vleuten, argento. Negli sport di squadra, bene pallavolo e basket maschile: l’Italvolley batte 3-0 la Russia, mentre l’Italbasket piega 92-82 la Germania. Con i tre bronzi odierni, l’Italia sale a quota 5 medaglie.