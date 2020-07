COPPE EUROPEE MAI VISTE PRIMA/ Tutto ad agosto: dopo gli ottavi, le “Final Eight” di Champions ed Europa League a Lisbona e in Germania. Le prospettive di Atalanta, Juventus, Napoli, Roma e Inter. La Dea, unica squadra italiana già qualificata alla fase finale, è attesa dal Psg

di FABIO CAMILLACCI/ Quasi come un Mondiale o un Europeo: tutto in pochi giorni. Al termine dei vari campionati, la strana estate del calcio europeo causa coronavirus, proseguirà nel mese di agosto con Champions ed Europa League in un format mai visto prima: le “Final Eight” che scatteranno una volta completati gli ottavi di finale. Il quadro è stato definito con uno speciale sorteggio andato in scena nella sede Uefa a Nyon in Svizzera. Se la Juventus riuscirà a eliminare il Lione nel match di ritorno a Torino (1-0 per i francesi all’andata), se la vedrà nei quarti di finale con il Real Madrid di Zidane o con il Manchester City di Guardiola (2-1 britannico al Bernabeu nella prima sfida).

Il Napoli invece se sarà promosso contro il Barcellona (l’andata al San Paolo finì 1-1) sfiderà quasi sicuramente la corazzata Bayern Monaco. Dopo il 3-0 di Londra, i bavaresi infatti sono praticamente sicuri del passaggio del turno in vista della gara di ritorno in terra di Germania contro i Blues. Al momento l’unica certezza per quanto riguarda le italiane, è che la meravigliosa Atalanta (unica italiana già sicura della qualificazione alle “Final Eight”), affronterà il Paris Saint Germain dei fenomeni: sfida che peraltro inaugurerà la fase finale a 8 il 12 agosto. Chi passa è attesa dalla vincente di Lipsia-Atletico Madrid.

Il ricco calendario agostano. Niente più finale di Coppa Campioni a Istanbul ma “Final Eight” a Lisbona: sette partite, dai quarti (12-15 agosto) alla finalissima di domenica 23 agosto, passando per le semifinali del 18 e 19. Tutte gare secche a porte chiuse, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Un inedito. Mai come in questo caso conteranno pertanto la forma fisica e mentale del momento, la capacità di recupero e la qualità della rosa in caso di affaticamenti ed infortuni. Insomma, sotto tutti gli aspetti ci si trova davanti a una situazione unica nella quale le gerarchie possono essere stravolte.

In Europa League invece la situazione offre meno certezze rispetto alla Champions. Sono stati sorteggiati soltanto i possibili accoppiamenti, perché non ci sono squadre già qualificate ai quarti. Si devono infatti giocare sei match di ritorno degli ottavi, più Roma-Siviglia e Inter-Getafe che andranno in scena in gara unica, il 5 e 6 agosto, rispettivamente a Gelsenkirchen e Duisburg; mentre le gare di ritorno si disputeranno nelle sedi naturali.

Le prospettive future di Roma e Inter. In caso di qualificazione, i giallorossi affronteranno la vincente di Wolverhampton-Olympiacos (1-1 in Grecia all’andata), mentre i nerazzurri se la vedranno contro una tra Rangers Glasgow e Bayer Leverkusen (all’andata in Scozia, 3-1 per i tedeschi). Per quanto riguarda il resto del tabellone della “Final Eight” di Europa League, in caso di promozione delle due italiane: Inter contro una tra Wolfsburg, Shakhtar, Eintracht Francoforte e Basilea. Per la Roma invece ci sarebbero Manchester United, Linz, Copenaghen o Basaksehir. Teoricamente dunque un derby italiano è possibile soltanto in finale. Sarebbe bellissimo ma a oggi stiamo parlando del nulla perchè la strada è lunga e complicata per entrambe.

Ex Coppa Uega: gare restanti e “Finali a 8” si giocheranno in Germania. Una scelta dettata dai buoni risultati del protocollo che ha permesso alla Bundesliga di essere il primo campionato a riaprire i battenti lo scorso 16 maggio dopo il lockdown da coronavirus e a chiudere senza intoppi il 27 giugno. Le sedi sono tutte abbastanza vicine e si trovano nella regione Nord Renania-Vestfalia: Colonia, Dusseldorf, Gelsenkirchen e Duisburg. I quarti, sempre in gara secca e a porte chiuse, sono in programma il 10-11 agosto; le semifinali il 16-17; la finale a Colonia il 21 agosto. Tutti appuntamenti che non si sovrapporranno con quelli di Champions in modo da avere un periodo ininterrotto di match internazionali tra il 10 e il 23 agosto. Meno di un mese e lo spettacolo avrà inizio.