TEMPI SUPPLEMENTARI/ Lotta scudetto: il Napoli vince ancora e resta saldamente al comando, l’Inter passa a Venezia e tiene il passo, stecca solo l’Atalanta frenata a Udine. A Bologna, pari ed emozioni fino all’ultimo respiro tra rossoblu e Roma. Il Genoa batte anche il Parma e continua a scalare la classifica

di FABIO CAMILLACCI/ In tema di lotta scudetto, la prima giornata del girone di ritorno sorride solo a Napoli e Inter, entrambe vittoriose. I partenopei al Maradona battono il Verona 2-0 e restano da soli al comando. I campioni d’Italia passano per 1-0 a Venezia e sono a -4 dalla vetta ma con due partite da recuperare. La Dea, invece, dopo lo 0-0 di Udine scende al terzo posto a -5 dalla capolista e a -1 dalla compagine di Simone Inzaghi. Ricordiamo che gli orobici hanno una partita in meno rispetto agli azzurri campani. Quindi: guida Napoli, ma, la classifica al momento è falsata dal fatto che Inter e Atalanta non hanno disputato tutte le gare previste dal calendario. Completano la domenica calcistica: la vittoria interna del Genoa contro il Parma e il pareggio di Bologna-Roma.

Napoli-Verona 2-0. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte. Prima frazione di gioco vivace e ricca di occasioni da gol. Padroni di casa in vantaggio con fortuna dopo 5 minuti: tiro di Di Lorenzo, palo, poi la palla colpisce il portiere Montipò e finisce in rete. A seguire, Anguissa e McTominay si divorano il raddoppio, mentre Tengstedt non riesce a sfruttare un paio di buone opportunità per gli scaligeri. Nel secondo tempo gli azzurri aumentano il ritmo, spingono e archiviano la pratica con un gran sinistro dal limite di Anguissa al minuto 61 (nella foto: la gioia di Di Lorenzo e Anguissa).

Venezia-Inter 0-1. In laguna allo stadio “Penzo” decide la sfida un tap-in vincente di Darmian dopo 16 minuti di gioco: grande parata del portiere Stankovic su tiro di Lautaro e il difensore è il più rapido a ribadire in rete. Nel secondo tempo, Frattesi e ancora Lautaro vanno vicini al raddoppio; mentre il portiere interista Sommer è bravo su un colpo di testa di Doumbia e fortunato sul palo colpito da Busio al 74′.

Bologna-Roma 2-2. Al “Dall’Ara” le emozioni vanno in scena tutte nella ripresa e fino all’ultimo secondo. Al 58′ l’ex di turno Saelemaekers sblocca il match con la complicità del portiere polacco Skorupski; tre minuti dopo i felsinei pareggiano con il secondo gol in campionato dell’attaccante Dallinga. E poi, due calci di rigore concessi per altrettanti falli di mano in area. Ferguson porta avanti i padroni di casa al 65′, Dovbyk fissa il punteggio dal dischetto al 98′.

Genoa-Parma 1-0. Quella ligure è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato. L’esonero di Alberto Gilardino e l’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina dei rossoblù, ha fatto davvero bene al Grifone che sale all’undicesimo posto, a un solo punto dalla Roma. Peraltro, il Genoa torna a vincere a Marassi dopo 233 giorni. Tanta solidità difensiva e un pizzico di fortuna. Decide una rete di Frendrup al 65′ favorito dalla deviazione di Delprato che spiazza Suzuki. La 20esima giornata di Serie A verrà completata dal posticipo del lunedi Monza-Fiorentina.