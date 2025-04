INTER, INCUBO DIAVOLO/ Jovic uomo-derby e il Milan vola in finale di Coppa Italia: una doppietta dell’attaccante serbo e un gol di Reijnders stendono la squadra di Simone Inzaghi che dice addio al sogno “Triplete bis”

di FABIO CAMILLACCI/ Il sogno “Triplete bis” dell’Inter sfuma in una notte, nella notte del Meazza. Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, le luci a San Siro sono tutte per il Milan che vince 3-0 e vola alla finalissima di Roma in programma allo stadio Olimpico il 14 maggio prossimo. Il Diavolo se la vedrà verosimilmente con il bel Bologna di Vincenzo Italiano visto che dopo il 3-0 rossoblù di Empoli, la sfida di giovedi 24 aprile al Dall’Ara contro i toscani è una pura formalità per i felsinei. E così, il “Triplete” resta prerogativa di pochi eletti: Josè Mourinho e quella grande Inter del 2010.

Milan criptonite per la corazzata nerazzurra 2024-2025. Infatti, in 5 “Derby della Madunina” tra campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia, si contano tre successi rossoneri e due pareggi (compreso l’1-1 della semifinale di andata di Coppa Italia). Peraltro, dopo la caduta di Bologna per la 33esima giornata di Serie A, questa è la seconda sconfitta di fila incassata dai ragazzi di Simone Inzaghi che adesso dovranno puntare tutto su scudetto e Champions League per salvare la stagione. Domenica prossima a Milano arriva la Roma, poi mercoledi a Barcellona ci sarà la semifinale di andata di Coppa Campioni contro il Barça.

La cronaca di Inter-Milan 0-3. Va detto che al di là dei problemi di stanchezza mentale e fisica dei nerazzurri causa troppi impegni, questo derby, come spesso accade nelle stracittadine, è stato deciso dagli episodi. Primo tempo tutto di marca interista: Darmian e Lautaro sprecano, Dimarco colpisce la traversa. Al primo affondo il Milan passa: minuto 36, un perfetto colpo di testa di Jovic batte Martinez. Nella ripresa, al 50′, l’attaccante serbo firma bis e doppietta personale con un tocco sotto misura sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inter reagisce, attacca a testa bassa, ma, spreca e all’85’ è Reijnders a mettere il punto esclamativo sul match calando il tris. Game over.