PAPA FRANCESCO/ Oltre 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice. Un saluto commosso davanti alla salma del Santo Padre esposta per tre giorni dal 23 al 25 aprile

di MARIO MEDORI/ In questi giorni, prima dei funerali, almeno 250mila persone sono entrate nella Basilica di San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana. Nel frattempo, a Roma è tutto pronto per le esequie del Santo Padre in programma nella mattina di sabato 26 aprile. Per l’occasione, nell’area di San Pietro saranno presenti almeno 200mila fedeli; a loro si aggiungeranno poi tutte le persone che seguiranno il corteo funebre fino alla basilica di Santa Maria Maggiore dove avverrà la tumulazione del Pontefice scomparso il 21 aprile.

I dettagli della cerimonia. E’ stato fatto sapere che da San Pietro a Santa Maria Maggiore, il corteo funebre impiegherà poco più di un’ora, procedendo a passo d’uomo. Un corteo che sarà composto da poche auto, con a bordo alcuni cardinali e qualche parente del Santo Padre. L’afflusso di persone nella Capitale proseguirà anche nei prossimi giorni e Santa Maria Maggiore da domenica resterà aperta per consentire a tutti di rendere omaggio a Bergoglio. A presiedere i funerali sarà il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.

Il rito della chiusura della bara. Nella serata di venerdi 25 aprile questo tradizionale rito è stato presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, ovvero: il camerlengo di Santa Romana Chiesa, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Si è svolto a San Pietro in forma strettamente privata, senza telecamere, nè fedeli.

Numeri impressionanti. Infatti, sono ben 160, compresa quella di Italia e Argentina, le delegazioni che parteciperanno alle esequie solenni di Papa Francesco. A guidarle, 12 sovrani regnanti, 52 capi di Stato, 14 capi di governo. Ci saranno poi due principi ereditari, tra cui il principe William, consorti di capi di Stato, ministri, presidenti dei Parlamenti e capi delle principali istituzioni internazionali e multilaterali. La delegazione italiana sarà guidata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni.