TEMPI SUPPLEMENTARI/ Lautaro spacca la partita con l’Empoli e l’Inter resta in scia del Napoli capolista, vittorioso a Bergamo. L’Atalanta esce dalla lotta scudetto, la Lazio consolida il quarto posto con un tris a Verona, Viola sempre in crisi, poker salvezza per il Cagliari

di FABIO CAMILLACCI/ L’Inter risponde al Napoli: i nerazzurri battono l’Empoli al Meazza nel posticipo domenicale della 21esima giornata di Serie A e tornano a soli tre punti dalla capolista guidata da Antonio Conte. E con la bella vittoria dei partenopei a Bergamo, in uno degli anticipi del sabato, l’Atalanta esce dalla lotta scudetto: Dea a -7 dal Napoli e a -4 dall’Inter. Almeno per il momento: soprattutto alla luce della crisi di gioco e di risultati della squadra di Gsperini, molto stanca per i numerosi impegni di Coppa, rispetto a un Napoli che deve pensare solo alle partite di campionato. Salvo colpi di scena, da qui alla fine il tricolore se lo contenderanno Napoli e Inter; con la compagine di Simone Inzaghi che attende sempre di recuperare la sfida di Firenze.

Inter-Empoli 3-1. Vittoria comunque sofferta quella interista: un successo che matura solo nel secondo tempo grazie a un ritrovato Lautaro Martinez che s’inventa la giocata vincente al 55′: un destro potente e preciso dal limite dell’area che sorprende l’estremo difensore dei toscani Vasquez. Di Dumfries al 79′ il 2-0: l’olandese svetta in area su azione da calcio d’angolo. Sembra finita e invece l’ex Sebastiano Esposito riapre tutto con un bel gol all’83’. Ci pensa Thuram all’89’ a chiudere definitivamente il conto. Sempre più equilibrata la lotta per il titolo di capocannoniere: guida Retegui con 14 gol, davanti a Thuram con 13, Kean con 12 e Lookman con 10. Tutti e quattro a segno in questo turno di campionato.

Hellas Verona-Lazio 0-3. Dopo un mese di astinenza, la squadra biancoceleste torna a vincere e consolida il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Alle sue spalle la Juventus con due lunghezze di ritardo. Non c’è stata mai partita con gli ospiti subito in vantaggio dopo due minuti grazie al colpo di testa del francese Gigot; raddoppia Dia in contropiede al 21′. Un solo sussulto scaligero: incornata di Serdar che colpisce la parte alta della traversa. Nella ripresa, è Zaccagni al 58′ a mettere il punto esclamativo sul match. All’89’ espulso il gialloblù Duda.

Fiorentina-Torino 1-1. Se la Lazio riprende a correre, la Viola resta in crisi e non riesce a battere i granata rimasti in 10 uomini al 33′ per il doppio giallo rifilato dall’arbitro a Dembele. Il solito Kean porta avanti i padroni di casa ma nel secondo tempo, i gigliati escono praticamente dal campo e al 70′ vengono raggiunti da Gineitis che sfrutta un clamoroso pasticcio difensivo della compagine di Palladino. La Fiorentina, che non vince da inizio dicembre, viene così agganciata al sesto posto dal Bologna. Per il Toro, invece, si tratta del quarto pareggio di fila.

Corsa salvezza: Cagliari-Lecce 4-1 e Venezia-Parma 1-1. Prezioso poker in rimonta per i sardi nello scontro salvezza con i salentini. Giallorossi pugliesi avanti al 42′ grazie a Pierotti. A quel punto, mister Davide Nicola azzecca i cambi dalla panchina inserendo Gaetano, autore del pari al 60′. Il ribaltone è completato dalle reti di Luperto (65′), Zortea (80′) e Obert (83′). Sul 2-1, l’espulsione di Rebic al 73′ sgonfia del tutto i leccesi. Gli isolani in tal modo si portano a +2 sul terzultimo posto ora occupato dal Verona con 19 punti. Sempre penultimo il Venezia a quota 15 dopo l’1-1 di Parma. A 13 troviamo il Monza fanalino di coda. Lagunari in vantaggio su rigore con Pohjanpalo al 20′; pareggio di Hernani al 56′. Poi sale in cattedra il portierino Stankovic che salva i veneti dalla sconfitta. Lunedi il 21° turno sarà completato dal posticipo Como-Udinese.