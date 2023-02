TEMPI SUPPLEMENTARI/ Il Napoli continua la fuga scudetto vincendo anche a La Spezia, l’Inter tiene il passo e fa sprofondare il Milan. Un gol di Lautaro Martinez decide un “Derby della Madunina” dominato dai nerazzurri. Colpo Bologna in casa della Fiorentina, vince anche il Torino

di FABIO CAMILLACCI/ In questo 5 febbraio 2023 è andata in scena una strana domenica calcistica: si sono disputate solo 4 partite valide per la 21esima giornata di Serie A. Ormai tra impegni infrasettimanali e potere delle televisioni, tv che restano l’unico autentico ossigeno per i disastrati bilanci dei nostri club, ci siamo abituati a questo genere di spezzatini capaci di mandare in tilt anche i più incalliti appassionati di calcio. Questo turno terminerà solo martedi 7 febbraio con Salernitana-Juventus. Di lunedi invece si giocheranno Verona-Lazio e Monza-Sampdoria.

Il super Napoli di Luciano Spalletti continua a brillare, l’Inter tiene il passo della capolista e acuisce la già nerissima crisi del Milan. Ancora una volta, tutto facile per i partenopei nel “lunch-match”: 3-0 a la Spezia con doppietta di Osimhen, sempre più capocannoniere del torneo con 16 reti. Alle sue spalle troviamo a quota 12 gol: il protagonista dell’odierno “Derby della Madunina” Lautaro Martinez e il sorprendente Lookman, valore aggiunto dell’Atalanta di Gasperini.

Lautaro affonda Pioli, il Milan non c’è più, mentre l’Inter è seconda da sola sempre a -13 dal Napoli. E’ un gol dell’argentino campione del mondo a regalare la vittoria alla squadra di Simone Inzaghi; e bisogna dire che per quanto visto in campo, l’1-0 va anche stretto ai nerazzurri (nella foto: l’esultanza rabbiosa di Lautaro abbracciato dai compagni). Quarta sconfitta consecutiva per il Diavolo e nuova batosta nel derby dopo i 3 gol incassati nella sfida di Supercoppa italiana. Per Pioli e i suoi, questo inizio di 2023 si conferma da incubo. Peraltro, fa discutere la scelta del tecnico rossonero che ancora una volta decide di far partire Leao dalla panchina.

Le altre due gare della domenica. Colpo esterno del Bologna in casa della Fiorentina nel “Derby dell’Appennino”, vittoria interna per il Torino contro l’Udinese. I granata vincono il match tra le squadre che in classifica troviamo subito dopo le prime 6 grazie a una rete di Karamoh. Al “Franchi” invece botta e risposta tra gigliati e felsinei nella prima frazione di gioco: vantaggio ospite con Orsolini su rigore, pareggio di Saponara. Poi a inizio ripresa è nuovamente Stefan Posch a lanciare gli emiliani segnando il definitivo 2-1.

La classifica di Serie A dopo 21 giornate

Napoli 56

Inter 43

Roma 40

Milan 38

Atalanta 38

Lazio 38*

Torino 30

Udinese 29

Bologna 29

Empoli 26

Monza 25*

Juventus 23*

Lecce 23

Fiorentina 23

Sassuolo 23

Salernitana 21*

Spezia 18

Verona 13*

Sampdoria 9

Cremonese 8