TEMPI SUPPLEMENTARI/ A un turno dal termine del campionato, tutto da decidere per gli altri due posti Champions: in lizza, Milan, Napoli e Juventus. I rossoneri falliscono il match point contro un Cagliari già salvo, il Napoli invece passa a Firenze. Lotta per non retrocedere: è sfida tra Torino e Benevento

di FABIO CAMILLACCI/ Riepiloghiamo, dopo il 37° turno di campionato, a una giornata dal termine, questi sono i verdetti espressi fino a oggi: Inter campione d’Italia, Atalanta in Champions, Lazio in Europa League, Crotone e Parma in B. Restano da conoscere: le altre due squadre che tra Milan, Napoli e Juventus andranno in Coppa Campioni, la terza che scenderà tra i cadetti (una corsa tra Torino e Benevento a questo punto) e quella che parteciperà alla neonata Conference League. Quindi, a 90 minuti dalla fine, c’è ancora molto da vivere. Cominciamo facendo il punto sulla qualificazione all’Europa che conta: Milan e Napoli 76 punti, Juventus 75. E domenica prossima sono in programma: Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus.

Corsa Champions. Il Milan stecca al Meazza contro un Cagliari sceso in campo con la testa sgombra perchè grazie all’1-1 di Benevento-Crotone era già sicuro della salvezza. Un Diavolo stanco e pasticcione non va oltre lo 0-0 contro i sardi. Bene invece il Napoli che nel lunch match vince 2-0 in casa della Fiorentina e vede sempr e più vicino il traguardo. I gol entrambi nella ripresa: vantaggio di Insigne su calcio di rigore assegnato dall’arbitro Abisso dopo aver rivisto l’episodio al monitor (rigore generoso come quello dato sabato allo juventino Cuadrado). Il portiere Terracciano respinge ma l’attaccante partenopeo riprende e segna; il raddoppio azzurro arriva grazie a un’autorete di Venuti.

Lotta salvezza: doccia fredda per il Benevento di Pippo Inzaghi. Al Vigorito le “Streghe” si fanno raggiungere dal Crotone al 93esimo: l’1-1 è firmato Simy. Nel primo tempo giallorossi in vantaggio con Lapadula; poi calabresi in 10 uomini dal 24′ per l’espulsione di Golemic. Adesso il Benevento è a -3 dal Torino e deve sperare che i granata perdano martedi nel recupero contro la Lazio per giocarsi tutto all’ultima giornata nello scontro diretto nella tana del Toro.

Le altre partite della domenica. Il Sassuolo si aggiudica per 3-1 il derby emiliano al “Tardini” contro il Parma e tiene accesa la fiammella della speranza di superare la Roma in extremis, prendersi il settimo posto e per accedere alla Conference League. Nel prossimo turno: Spezia-Roma e Sassuolo-Lazio. A oggi i giallorossi hanno due punti di vantaggio sui sorprendenti emiliani che hanno disputato una grande stagione. A Udine colpo Sampdoria: 1-0 per i blucerchiati con gol dell’ex Quagliarella. Lunedi 17 maggio: Verona-Bologna. Un altro “Monday Night” tra due squadre demotivate che non hanno più niente da chiedere al campionato. Domanda: ma chi li sceglie i posticipi?