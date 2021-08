SMOBILITAZIONE INTER/ Dopo Conte e Hakimi, se ne va un altro uomo scudetto: Lukaku. L’attaccante belga firma con il Chelsea un contratto di 4 anni da 12 milioni netti a stagione più bonus. I “Blues” di Londra verseranno 115 milioni nelle disastrate casse nerazzurre

di FABIO CAMILLACCI/ Inter, la smobilitazione post scudetto continua. Troppo grave la crisi di bilancio del club e il gruppo cinese Suning dopo i fasti che hanno prodotto il 19° tricolore della storia nerazzurra, è costretto a vendere. Dopo il condottiero Antonio Conte che si è rifiutato di restare a certe condizioni, la freccia di fascia Hakimi, destinazione Paris Saint Germain, anche Romelu Lukaku saluta e se ne va al Chelsea che per l’attaccante belga verserà 115 milioni di euro nelle disastrate casse interiste. Big Rom invece si prepara a firmare un quadriennale da 12 milioni di euro netti all’anno più bonus.

Milano, l’ultimo atto di Lukaku. Il bomber di colore ha sostenuto le visite mediche di rito presso la clinica Columbus. I circa 40 minuti di test hanno dato esito positivo e adesso è tutto pronto per il passaggio ai campioni d’Europa in carica. Non a caso, Romelu ad Appiano Gentile ha già salutato quelli che ormai sono i suoi ex compagni di squadra, prima di imbarcarsi per Londra dove lo aspetta mister Tuchel.

Ennesimo ritorno ai “Blues”. Infatti, in carriera, Lukaku è la terza volta che torna al Chelsea dopo le brevi parentesi nella stagione 2011-2012 (8 presenze e zero reti) e nel 2013 (2 partite e nessun gol). All’epoca era ancora giovanissimo e di conseguenza acerbo come attaccante. Non era la forza della natura che è diventato oggi.

Tuchel spera di poter contare su di lui già per la Supercoppa europea. Certo, è una mission impossible visto che la sfida al Villareal vincitore dell’Europa League è in programma mercoledi 11 agosto, ma il tecnico teutonico fresco campione di Champions League spera di veder esaudito il suo desiderio per avere un altra freccia al proprio arco, con l’obiettivo di mettere in bacheca un altro prestigioso alloro europeo. Intanto, la Serie A perde un altro pezzo da novanta.