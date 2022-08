TEMPI SUPPLEMENTARI/ Botta e risposta tra Juventus e Roma: Abraham replica a una perla di Vlahovic. Leao rilancia il Milan, Torino corsaro a Cremona, rimonta Sassuolo a La Spezia. Quattro squadre a 7 punti

di FABIO CAMILLACCI/ Campionato subito equilibrato e avvincente. Dopo le prime partite della terza giornata, nessuna squadra è a punteggio pieno; in attesa di Fiorentina-Napoli di domenica 28 agosto. Infatti, i partenopei vincendo a Firenze si porterebbero da soli al comando della classifica. Al momento, quattro squadre a 7 punti: Roma, Lazio, Milan e Torino. Questo hanno sancito le gare fin qui disputate per il terzo turno in uno spezzatino iniziato venerdi con Lazio-Inter 3-1 e Monza-Udinese 1-2.

Le sfide di sabato 27 agosto. Spicca la bella partita dell’Allianz Stadium con l’1-1 tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho. Un tempo per uno: prima frazione di gioco dominata dai bianconeri che passano in vantaggio dopo meno di due minuti con un calcio di punizione capolavoro di Vlahovic, ripresa di marca giallorossa e pareggio di Abraham su assist del grande ex Dybala (nella foto il gol dell’attaccante inglese). E adesso in casa Roma arriva anche Andrea Belotti, svincolatosi dal Torino. Una freccia in più in attacco per lo Special One.

Milan-Bologna: Leao si sblocca, De Ketelaere inventa e i rossoneri battono 2-0 i felsinei. Prova autorevole della squadra di Stefano Pioli ed emiliani sconfitti con un gol per tempo: apre il portoghese corteggiato dal Chelsea, raddoppio di Giroud. Ottimo debutto da titolare per il 21enne CDK, ovvero: Charles De Ketelaere, centrocampista belga arrivato in estate a Milanello ma cresciuto nel Bruges.

Gli altri match del sabato. Il primo gol di Pinamonti vale una rimonta per il Sassuolo: a La Spezia finisce 2-2 tra liguri e neroverdi. Ospiti in vantaggio con Frattesi, poi Bastoni e Nzola ribaltano il punteggio in favore degli spezzini, fino al gol del pareggio firmato dall’ex Inter bravo a sfruttare un’indecisione del portiere Dragowski. Il Toro vola con Vlasic e Radonjic: 2-1 granata a Cremona. Ai grigiorossi non basta la perla di Sernicola all’80’, la squadra di Juric porta a casa i 3 punti. Il quadro si completerà domenica 28 in attesa del primo turno infrasettimanale.