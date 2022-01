Scossa di terremoto in Calabria: avvertita nell’area tra Vibo Valentia, Lamezia e Catanzaro, ma anche sulla fascia costiera cosentina inferiore. Panico ma non si segnalano danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata in Calabria, in particolare nella zona del Vibonese, dove sarebbe stato localizzato l’epicentro, ad una profondità, secondo l’Istituto nazionale di geofisica, di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita, comunque, in una vasta zona della Calabria e in particolare a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

Molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare. Nella maggior parte dei comuni in cui è stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti agli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in preda a forte allarme. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per rilevare eventuali danni, che al momento, comunque, non vengono segnalati.

E’ stata provvisoriamente sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria. La sospensione ha riguardato i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) stanno effettuando la ricognizione a bordo di carrelli ferroviari lungo le linee interessate per verificare le condizioni dei binari. Sono stati istituiti bus sostitutivi per i passeggeri delle linee coinvolte dalla sospensione.