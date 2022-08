ROMA SCOPPIETTANTE/ Dopo Matic e Dybala, un altro colpo per la squadra di Mourinho: Georginio Wijnaldum. L’olandese arriva dal Psg in prestito con diritto di riscatto; metà ingaggio di un anno lo pagherà il club francese. Centinaia di romanisti a Ciampino per accogliere “Gini”

di FABIO CAMILLACCI/ Un altro pezzo pregiato per la nuova Roma di Josè Mourinho: dopo Matic e Dybala, ecco Georginio Wijnaldum, per tutti “Gini”. Il centrocampista ex Liverpool e Paris Saint Germain è arrivato a Ciampino nel pomeriggio di giovedi 4 agosto a bordo di un aereo della flotta dei Friedkin. Dunque, prosegue lo show a stelle e strisce che fa sognare i tifosi romanisti. All’aeroporto romano, l’olandese è stato accolto da una folla in delirio per lui. Centinaia di tifosi pazzi di gioia (nella foto collage de “Il Messaggero”). Un antipasto del “vernissage” in programma domenica 7 allo stadio Olimpico, per la sfida amichevole contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk: previsti 60 mila spettatori, un record in piena estate.

L’arrivo di Georginio Wijnaldum. Pantalone chiaro, maglia scura e famiglia al seguito, l’olandese come detto ha raggiunto Ciampino a bordo dell’aereo presidenziale di Dan e Ryan Friedkin. Stavolta però Dan non era alla “cloche” come avvenuto in passato, anzi padre e figlio proprietari statunitensi della AS Roma non c’erano proprio. In tutto questo, a Ciampino ha rimbombato il coretto dei tifosi romanisti per Wijnaldum. Lui, come Dybala il giorno della presentazione, è rimasto palesemente colpito da questa grande accoglienza; poi Wijnaldum ha firmato autografi e posato per le foto. Un’altra operazione di mercato intelligente portata a termine dal tanto criticato Tiago Pinto.

Le prossime tappe di Wijnaldum a Roma. Nella giornata di venerdi 5 agosto sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Wijnaldum arriva alla Roma anche grazie all’intervento diretto della proprietà americana che ha supportato nella fase finale il lavoro di Tiago Pinto e Mourinho. Questa la formula dell’accordo: 50% dell’ingaggio pagato dalla Roma, circa 4,5 milioni netti. Pare che il giocatore abbia rinunciato a dei soldi importanti che gli spettavano dal Psg; venendo così incontro alla Roma che altrimenti avrebbe dovuto versare la cifra al club parigino. Alla fine della fiera, Wijnaldum arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Un altro bel colpo per la Roma dello Special One.