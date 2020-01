Rinvio negato: la Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio sull’autorizzazione a procedere a carico di Salvini per la nave Gregortetti

La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio sulla eventuale autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini da parte del Tribunale dei ministri per la vicenda della nave “Gregioretti” della Guardia costiera italiana bloccata dall’allora ministro dell’Interno in mezzo al mare con oltre un centinaio di migranti salvati da un naufragio nel Mediterraneo. Lo ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra, nonostante scadessero oggi i termini. La maggioranza di governo avrebbe invece voluto che venisse fissata una data successiva al 26 gennaio, giorno in cui si voterà per il rinnovo dei consigli regionali sia in Emilia Romagna che in Calabria.

Alla votazione ha partecipato, contro la prassi, anche la presidente del Senato Casellati (foto). Nella Giunta, reintegrata di due senatori di maggioranza, le due parti erano 6 a 6, esclusa la presidente. Quindi il voto della Casellati è stato determinante. I rappresentanti dei partiti di maggioranza in Commissione hanno perciò criticato la presidente, che a sua volta si è difesa “respingendo ogni messa in discussione della propria terzietà”.

Il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, al termine della Giunta per il regolamento del Senato ha affermato che “la cosa più grave è che noi avevamo proposto che la commissione si riunisse oggi per completare il nostro lavoro, ma evidentemente questa cosa non era di gradimento. Così hanno fatto un colpo di mano gravissimo. Siamo molto preoccupati per la democrazia”.

“Trovo molto grave che cinque minuti prima si stabilisca che il termine è perentorio (entro il quale decidere sulla richiesta di un’autorizzazione a procedere, ndr) e dopo 5 minuti, non dopo un giorno, si procede a stabilire che il termine non è perentorio e quindi si può assolutamente derogare. E questo è successo dopo che la presidente Casellati ha più volte affermato che lei non avrebbe partecipato al voto per la Giunta. Invece, ha fatto una scelta che non possiamo non considerare di parte, questo non ce lo saremmo mai aspettati“, ha detto la capogruppo del gruppo misto, Loredana De Petris, uscendo dalla riunione della Giunta per il regolamento.